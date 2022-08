Stuck: “Leclerc’in Fransa’daki kazası hâlâ bir muamma”

Ferrari sürücüsü Leclerc, Paul Ricard pistinde gerçekleştirilen Fransa GP’de lider giderken spin atıp bariyerlere çarpmış ve yarışa veda etmişti.

Red Bull sürücüsü Max Verstappen’in 16. turda pite gelmesinin ardından Leclerc, kendi yapacağı pitin ardından geriye düşmemek için zorluyordu.

Ancak Monakolu sürücü 18. turda Le Beausset virajına fazla hızlı girmiş gibi göründü ve F1-75’in arka tarafının kontrolünü kaybederek bariyerlere savruldu. Muhtemel bir galibiyeti daha kaybeden Leclerc’in, kaza sonrasında hayal kırıklığı içinde bağırdığı da görüntülere yansıdı.

Sonrasında medyaya konuşurken kazanın kendi hatası olduğunu kabul etse de genç sürücünün gaz pedalıyla ilgili olası bir sorunun üstünü kapattığına dair bazı iddialar vardı.

Leclerc’in bu hatası, yarışın sonlarında gaz pedalındaki garip bir sorun sebebiyle galibiyeti kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı Avusturya GP’deki zaferinden sadece bir hafta sonra geldi.

Eski F1 sürücüsü ve Le Mans galibi Hans-Joachim Stuck, Leclerc’in Fransa GP’deki kazasını sorguladı ve Monakolu sürücünün hata yaptığını kabul etmesinin, takım talimatlarından kaynaklandığından şüphelendiğini söyledi.

Eurosport’a konuşan Stuck, “Leclerc’in Fransa yarışındaki kazası hâlâ bir muamma.”

“Eğer kazayı defalarca izlerseniz, arkadan kaymanın sürücüden kaynaklanmadığını görürsünüz. Araçta bir sorun olmasına rağmen, hata yaptığını iddia etmesi yönünde takımdan bir talimat aldığını düşünebilirim. Bunu göz ardı edemem. Takımda çok büyük bir baskı var.”

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images