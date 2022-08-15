Çek polisi, GP2 aracıyla otoyola giren sürücüyü arıyor

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Hafta sonu sosyal medyaya herkesi şaşırtan bir görüntü düşmüştü. Bu görüntüde, bir sürücünün eski bir GP2 aracıyla normal otoyolda sürüş yaptığı görüldü.

Olayın adresi Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentiydi ve GP2 aracını sivil yolda gören kişiler, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

GP2 aracı, satın alınan kişi tarafından Ferrari F2004 renklerine boyanmış ve araca çeşitli çıkartmalar yapıştırılmıştı.

Olayın sosyal medyaya düşmesinin ardından polis, bu sürücünün peşine düştü çünkü Avrupa Birliği'nde bu tür araçların sivil yollarda kullanılması yasak. Fakat bu sürücüyü bulmaları hiç kolay olmayacak.

Böyle bir durum 2019'un Eylül ayında zaten yaşanmış ve polis kameralardan aracı bulsa da, kullanan kişiyi tespit edememişti. Bu temelde sürücünün taktığı kask takması yüzünden ve bu sebeple hiçbir suçlama yapılamadı.