Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak
Red Bull, Max Verstappen'in sıralamalarda erken havlu atmasına sebep olan, yarışta ise yeniden emarelerini gördüğü tahrik mili sorununu araştıracak.
Üç antrenman seansını da domine etmesinin ardından sıralama turlarına pole pozisyonunun en büyük adayı olarak başlayan Verstappen, ikinci bölüm başlarken yaşadığı bir tahrik mili arızası sonucu tur atamadı ve 15. olarak elendi.
Gerilerden başladığı yarışta hızlıca yükselen son şampiyon, bitime yaklaşık 15 tur kala araçtan tuhaf bir ses geldiğini söyledi; bu sesin Cumartesi günü arıza öncesi de duyulduğu hesaba katıldığında Red Bull için tehlike çanları çalmaya başlamıştı.
Takım verilerde bir şey bulamadı, araçta da bir sıkıntı çıkmadı, yine de Verstappen dayanıklılık endişelerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyor.
Verstappen'in düşüncelerine katılan Red Bull danışmanı Helmut Marko da sorunu araştırmaya başlayacaklarının garantisini verdi.
Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Araçtaki titreşimin kaynağını bulmamız gerekiyor."
"Belki de Max bordürleri Sergio'ya [Perez] göre daha çok kullanmıştır. Peki en hızlı turu atabilmesi? Her sorunu inceleyeceğiz."
RacingNews365'e konuşan takım patronu Christian Horner ise, "Bu, kavramamız gereken bir şey."
"Tüm parçalara sahibiz, harika olan da bu, eksik olan hiçbir şey yok. Bu yüzden ileriye dönük olarak bundan ders çıkarmamız gerekiyor."
"Tasarımda bir değişiklik gerekip gerekmeyeceğini bilmiyorum. Ama açıkçası, hem bizim hem de AlphaTauri'nin aracında çalışan dört örneğimiz var." dedi.
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