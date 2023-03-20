Önceki / Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı" Sonraki / Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak

Red Bull, Max Verstappen'in sıralamalarda erken havlu atmasına sebep olan, yarışta ise yeniden emarelerini gördüğü tahrik mili sorununu araştıracak.

Altay Gök
Ekleyen:
Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak
Haberi dinle

Üç antrenman seansını da domine etmesinin ardından sıralama turlarına pole pozisyonunun en büyük adayı olarak başlayan Verstappen, ikinci bölüm başlarken yaşadığı bir tahrik mili arızası sonucu tur atamadı ve 15. olarak elendi.

Gerilerden başladığı yarışta hızlıca yükselen son şampiyon, bitime yaklaşık 15 tur kala araçtan tuhaf bir ses geldiğini söyledi; bu sesin Cumartesi günü arıza öncesi de duyulduğu hesaba katıldığında Red Bull için tehlike çanları çalmaya başlamıştı.

Takım verilerde bir şey bulamadı, araçta da bir sıkıntı çıkmadı, yine de Verstappen dayanıklılık endişelerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyor.

Verstappen'in düşüncelerine katılan Red Bull danışmanı Helmut Marko da sorunu araştırmaya başlayacaklarının garantisini verdi.

Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Araçtaki titreşimin kaynağını bulmamız gerekiyor."

"Belki de Max bordürleri Sergio'ya [Perez] göre daha çok kullanmıştır. Peki en hızlı turu atabilmesi? Her sorunu inceleyeceğiz."

RacingNews365'e konuşan takım patronu Christian Horner ise, "Bu, kavramamız gereken bir şey." 

"Tüm parçalara sahibiz, harika olan da bu, eksik olan hiçbir şey yok. Bu yüzden ileriye dönük olarak bundan ders çıkarmamız gerekiyor."

"Tasarımda bir değişiklik gerekip gerekmeyeceğini bilmiyorum. Ama açıkçası, hem bizim hem de AlphaTauri'nin aracında çalışan dört örneğimiz var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı"

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor" Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı"

Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı" Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı"

Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"

Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık" Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"

Son Haberler

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor" Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum" Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.