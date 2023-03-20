Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak

Üç antrenman seansını da domine etmesinin ardından sıralama turlarına pole pozisyonunun en büyük adayı olarak başlayan Verstappen, ikinci bölüm başlarken yaşadığı bir tahrik mili arızası sonucu tur atamadı ve 15. olarak elendi.

Gerilerden başladığı yarışta hızlıca yükselen son şampiyon, bitime yaklaşık 15 tur kala araçtan tuhaf bir ses geldiğini söyledi; bu sesin Cumartesi günü arıza öncesi de duyulduğu hesaba katıldığında Red Bull için tehlike çanları çalmaya başlamıştı.

Takım verilerde bir şey bulamadı, araçta da bir sıkıntı çıkmadı, yine de Verstappen dayanıklılık endişelerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyor.