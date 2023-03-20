Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı"

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Sıralama turlarının ikinci bölümünde yaşadığı tahrik mili arızası nedeniyle yarışa 15. sıradan başlayan Verstappen, hız avantajının yanı sıra iyi zamanlanmış bir Güvenlik Aracının da yardımıyle mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.

Yine de son şampiyonun rahat bir yarış çıkarttığını söyleyemeyiz, nitekim son turlara doğru aracından yükselen tuhaf bir ses nedeniyle arızanın tekrarlanabileceğine yönelik endişeler bulunmaktaydı.

Mücadelenin ardından konuşan Verstappen "Yarışın bir noktasında, tahrik milinden, aracın arkasından yine titreşim almaya başladım."

"Takım verilere baktı ve bir şey bulamadı, ancak titreşim başladığından beri dengenin garipleştiğinden oldukça eminim."

"Sıralama turlarında da benzer bir hissiyat yaşamıştım, ancak o sefer parça kırılmıştı."

"Neyse ki bu kez öyle olmadı ama sürüş hissi ve duyduklarımız nedeniyle benzer duygularla karşı karşıya kaldık." dedi.

Sorunun ardından Red Bull her iki pilota da hızlarını geçici olarak kontrol etmelerini emretti, dolayısıyla Verstappen'in galibiyet umutları da epey zayıfladı.

Takım son on tur pilotlara yeniden gaza basma izni verdi, ancak artık galibiyet için çok geç olmuştu, gerçekçi davranan Verstappen de en hızlı tur puanını kapmaya odaklandı.

Verstappen, "Bir noktada hesaplama yaptım ve sadece 10 tur kaldığı için farkı kapatamayacağımı fark ettim. Yani bir noktada ikincilikle yetinmek ve araçla ilgili bir sorun yaşamamak daha önemliydi." dedi.