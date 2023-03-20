Önceki / Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık" Sonraki / Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı"

Max Verstappen, son bölümde sıralama turlarındaki gibi bir titreşim hissettiğini ve olası bir arızadan endişelendiğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Verstappen: "Yarışın bir noktasında aracın arkası titreşmeye başladı"
Haberi dinle

Sıralama turlarının ikinci bölümünde yaşadığı tahrik mili arızası nedeniyle yarışa 15. sıradan başlayan Verstappen, hız avantajının yanı sıra iyi zamanlanmış bir Güvenlik Aracının da yardımıyle mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.

Yine de son şampiyonun rahat bir yarış çıkarttığını söyleyemeyiz, nitekim son turlara doğru aracından yükselen tuhaf bir ses nedeniyle arızanın tekrarlanabileceğine yönelik endişeler bulunmaktaydı.

Mücadelenin ardından konuşan Verstappen "Yarışın bir noktasında, tahrik milinden, aracın arkasından yine titreşim almaya başladım." 

"Takım verilere baktı ve bir şey bulamadı, ancak titreşim başladığından beri dengenin garipleştiğinden oldukça eminim."  

"Sıralama turlarında da benzer bir hissiyat yaşamıştım, ancak o sefer parça kırılmıştı." 

"Neyse ki bu kez öyle olmadı ama sürüş hissi ve duyduklarımız nedeniyle benzer duygularla karşı karşıya kaldık." dedi.

Sorunun ardından Red Bull her iki pilota da hızlarını geçici olarak kontrol etmelerini emretti, dolayısıyla Verstappen'in galibiyet umutları da epey zayıfladı.

Takım son on tur pilotlara yeniden gaza basma izni verdi, ancak artık galibiyet için çok geç olmuştu, gerçekçi davranan Verstappen de en hızlı tur puanını kapmaya odaklandı. 

Verstappen, "Bir noktada hesaplama yaptım ve sadece 10 tur kaldığı için farkı kapatamayacağımı fark ettim. Yani bir noktada ikincilikle yetinmek ve araçla ilgili bir sorun yaşamamak daha önemliydi." dedi.

paylaşım
yorumlar

Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"

Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor" Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak

Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak Red Bull, tahrik mili sorununu araştıracak

Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"

Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık" Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"

Son Haberler

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor" Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum" Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.