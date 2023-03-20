Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

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George Russell, Suudi Arabistan'da güçlü bir hafta sonu geçirdi ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu elde etti.

İngiliz sürücü, genel olarak Mercedes W14'ünden en iyi şekilde faydalanmış gibi göründü.

Yarışın ardından konuşan Russell, "Bu hafta sonu Kesinlikle doğru yönde ilerledik. Bence her şeyden önce aracın potansiyelini ortaya çıkardık. Dün gerçekten güçlü bir sıralama turları geçirdik ve bunu yapmak keyifliydi."

"Sonunda dördüncü olduğum için de gerçekten çok memnunum çünkü bunun mümkün olan en maksimum sonuç olduğunu hissediyorum. Sürüş yapmaktan çok keyif aldım ve araç da iyi hissettiriyordu."

"Önümüzdeki bazı yarışlarda daha fazla performansa sahip olacağımızı biliyoruz."

"Başlangıçta Fernando'nun aldığı cezayı güvenlik aracı arkasında çektiğini bilmiyordum. Yarış yeniden başladıktan sonra Lewis hemen arkamdaydı, beni geçmeye çalışıyordu ve ben de 'çocuklar, henüz birbirimizle savaşmamalıyız, lastikleri koruduğumuzdan emin olmalıyız çünkü sonunda ihtiyacımız olacak, böylece ikimiz de Fernando'nun cezasıyla birlikte -onun önünde- bitirebiliriz' dedim."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Daha sonra bana bu cezayı çoktan çektiğini söylediler, bunu duyunca biraz kafam karıştı ve hayal kırıklığına uğradım. Fakat son beş turda ceza alabileceğini öğrendim. İşte o zaman deli gibi zorladım ve aradaki farkı kapatmaya çalıştım. Fakat Fernando ve Aston son anlarda çok zorlamıyordu, şu anda gerçekten sağlam görünüyorlar." dedi.

Russell, Melbourne'ün de benzer geçmesini bekliyor.

"Bence Melbourne çok da farklı olmayacak. Melbourne'deki asfalt buradaki piste çok benziyor: bazı hızlı ve akıcı virajlar var. Dolayısıyla, bu hafta sonu gördüğümüz sıralamanın çok benzer olacağını söyleyebilirim. Ancak sıralamalarda gördüğümüz gibi, üç, dört ya da beş araç arasında sadece 0.2 saniye var. Dolayısıyla, Melbourne'de de muhtemelen benzer olacaktır."