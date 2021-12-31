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Verstappen: "Honda'nın başaracağını biliyorduk"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Max Verstappen, bu yıl Red Bull'a motor tedarik eden Honda'dan hiçbir zaman şüphe etmediğini ve başarabileceklerine olan inancını hep koruduğunu söyledi.

Verstappen: "Honda'nın başaracağını biliyorduk"

Honda yaklaşık bir yıl önce 2021 Formula 1 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılacağını açıklamıştı ve pist üstünde alacağı sonuçların, kararlarını etkilemeyeceğini dile getirmişti.

Japon üretici, 2015'ten bu yana Formula 1'de yer alıyor ve McLaren'la geçirdikleri üç başarısız yılın ardından sporun ayrılmanın eşiğindelerdi.

Ancak Red Bull bünyesindeki Toro Rosso ve Red Bull'un ana takımı, Japon üreticinin başarılı olacağına inanarak 2018 ve 2019 yıllarında bu üniteye geçtiler.

Red Bull daha ilk yılında Honda'ya podyum ve galibiyet getirirken, bu yıl Max Verstappen 2021 pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Bu, Honda'nın 30 yıl sonra ilk şampiyonluğu olurken, Red Bull da 2013'ten sonraki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Yine de kararında geri adım atmayan Japon üretici, 2021 sezonunun ardından spora veda edecek.

Verstappen, "Herkesin yüzündeki mutluluğu görebiliyordunuz ve bu, asla pes etmemeniz ve her zaman zorlamaya devam etmeniz gerektiğinin bir başka kanıtı."

"Tabii ki geçmişte zor durumlar yaşadılar ama ekipteki herkes onlara, bunu birlikte başarabileceğimizi söyledi."

"Sadece buna inanmaları gerekiyordu ve neyse ki yaptılar. Elbette bunun arkasında önemli bir yatırım var ama bu, Formula 1'de normaldir."

"Red Bull'un bir parçası oldukları son yarışta, birlikte şampiyonluğu kazanmak ve beraberinde gelen tüm duyguları yaşamak harikaydı." dedi.

Verstappen, Lewis Hamilton'la giriştikleri şampiyonluk savaşında sadece kendilerinin değil, takım ve motor üreticilerinin de çok zorladığını söyledi.

"Kendimizi başka bir seviyeye çıkarmakla kalmadık, tüm takım da mümkün olmadığını düşündükleri başka bir seviyeye çıktı."

"Herkes için çok yoğun ve zorlu bir mücadeleydi."

"Her yarışta savaşmalıydık, her yarışta stratejiyi doğru uygulamak, hazırlığı doğru yapmak, mekanik sorunlardan kaçınmak ve pek çok açıdan mükemmel olmak gerekiyordu, bu da dahil olan herkes için büyük bir baskıya neden oldu."

Sonunda takımlar şampiyonluğu Mercedes'in olsa da, Alman üretici 2014'ten beri ilk kez iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşamadı.

2021 drivers champion Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with his team

2021 drivers champion Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with his team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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