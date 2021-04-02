Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta oldukça iyi bir performans ortaya koymayı başardı ancak tüm hafta sonu gösterilen başarılı performansa rağmen zafer Mercedes'in oldu.

Max Verstappen, tüm antrenman ve sıralama turlarını ilk sırada tamamlayıp, yarışın ilk bölümünü lider geçse de, Mercedes'in farklı stratejisi ve Lewis Hamilton'ın kusursuz sürüşüyle ikinci olabildi.

Bu sonuca rağmen Red Bull'un kaydettiği gelişim gözden kaçmıyor ve Paul Monaghan, takımın oldukça motive olduğuna dikkat çekiyor.

Monaghan, “Mercedes'in yarıştaki yaklaşımına şaşırdığımızı söyleyemem."

"Şu anda, yani yarışın ardından, ikinci pit stop için Max'i daha erken pite almamız gerektiğini söyleyebiliriz, ancak öyle bir durumda yarışın son bölümünde Lewis'i daha eski lastiklerle zorlaması gerekecekti."

"Aslında tam tersi de olabilirdi, mesela Verstappen yarışın sonunda daha yeni lastiklere sahip olmak için pite daha geç girebilirdi. Yine de yaptığımız şeyde karar kıldık ve her şeye karar veren, kerblerin birkaç metre dışı oldu."

"Yarışın ardından garajdaki çocukların ikinci sıraya hiç bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. Çoğu takım böyle bir sonuçtan ve 18 puandan memnun olurdu... Fakat bu hafta sonu aracımız Mercedes'ten çok daha hızlıydı ve Max yarışa pole pozisyonundan başlamıştı. Bu açıdan ikinci olmak kolay değildi."

"Yine de duygularınızı bir kenara bıraktığınızda, her şey iyi görünüyor. Şu anda hızlı bir aracımız ve iki mükemmel sürücümüz var. Bu yüzden Imola'da durumu telafi etmeye çalışacağız. Eğer oradaki yarışı kazanırsak, Bahreyn'i çabucak unutacağız." dedi.