Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?
Formula 1 / Son dakika

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un şef yarış mühendisi Paul Monaghan, Bahreyn'deki ikinciliğin takımı üzdüğünü, ancak Imola'daki bir zaferin her şeyi değiştirebileceğini dile getirdi.

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta oldukça iyi bir performans ortaya koymayı başardı ancak tüm hafta sonu gösterilen başarılı performansa rağmen zafer Mercedes'in oldu.

Max Verstappen, tüm antrenman ve sıralama turlarını ilk sırada tamamlayıp, yarışın ilk bölümünü lider geçse de, Mercedes'in farklı stratejisi ve Lewis Hamilton'ın kusursuz sürüşüyle ikinci olabildi.

Bu sonuca rağmen Red Bull'un kaydettiği gelişim gözden kaçmıyor ve Paul Monaghan, takımın oldukça motive olduğuna dikkat çekiyor.

Monaghan, “Mercedes'in yarıştaki yaklaşımına şaşırdığımızı söyleyemem."

"Şu anda, yani yarışın ardından, ikinci pit stop için Max'i daha erken pite almamız gerektiğini söyleyebiliriz, ancak öyle bir durumda yarışın son bölümünde Lewis'i daha eski lastiklerle zorlaması gerekecekti."

"Aslında tam tersi de olabilirdi, mesela Verstappen yarışın sonunda daha yeni lastiklere sahip olmak için pite daha geç girebilirdi. Yine de yaptığımız şeyde karar kıldık ve her şeye karar veren, kerblerin birkaç metre dışı oldu."

"Yarışın ardından garajdaki çocukların ikinci sıraya hiç bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. Çoğu takım böyle bir sonuçtan ve 18 puandan memnun olurdu... Fakat bu hafta sonu aracımız Mercedes'ten çok daha hızlıydı ve Max yarışa pole pozisyonundan başlamıştı. Bu açıdan ikinci olmak kolay değildi."

"Yine de duygularınızı bir kenara bıraktığınızda, her şey iyi görünüyor. Şu anda hızlı bir aracımız ve iki mükemmel sürücümüz var. Bu yüzden Imola'da durumu telafi etmeye çalışacağız. Eğer oradaki yarışı kazanırsak, Bahreyn'i çabucak unutacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?

Önceki haber

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

40 dk
2
Formula 1

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

20s
3
Formula 1

Wolff, Bottas’ın Rusya'dan sonra Formula 1’den emekli olacağına inanmamış

14s
4
Formula 1

Hamilton: ‘’Verstappen dördüncü virajdaki hatasını bir daha yapmayacak’'

18s
5
Formula 1

Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı

13s
Son Haberler
Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"
F1

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

40dk
Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?
F1

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?

1s
Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor
F1

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor

1s
Motorsport.com Türkiye'nin, McLaren F1 aerodinamik mühendisi Emel Cankaya ile röportajı
F1

Motorsport.com Türkiye'nin, McLaren F1 aerodinamik mühendisi Emel Cankaya ile röportajı

13s
Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı
F1

Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı

13s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
13s

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
21s

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Piquet: 03:45
Formula 1
31 Mar 2021

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor 12:58
Formula 1
31 Mar 2021

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor

Coronel: 06:07
Formula 1
30 Mar 2021

Coronel: "Red Bull ve Honda bu yıl her şeyini veriyor"

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?
Formula 1 / Son dakika

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor
Formula 1 / Son dakika

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor

Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı
Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Wolff, Bottas’ın Rusya'dan sonra Formula 1’den emekli olacağına inanmamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas’ın Rusya'dan sonra Formula 1’den emekli olacağına inanmamış

Hamilton: ‘’Verstappen dördüncü virajdaki hatasını bir daha yapmayacak’'
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: ‘’Verstappen dördüncü virajdaki hatasını bir daha yapmayacak’'

Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Ricciardo, McLaren ile podyuma çıkarsa Earnhardt'ın NASCAR aracını kullanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren ile podyuma çıkarsa Earnhardt'ın NASCAR aracını kullanacak

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor

Son Haberler

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?
F1 Formula 1 / Son dakika

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor

Motorsport.com Türkiye'nin, McLaren F1 aerodinamik mühendisi Emel Cankaya ile röportajı
F1 Formula 1 / Son dakika

Motorsport.com Türkiye'nin, McLaren F1 aerodinamik mühendisi Emel Cankaya ile röportajı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.