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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"

Ekleyen:
, Editör

Eski Renault patronu Flavio Briatore, Ferrari'nin mevcut şartlarda podyuma çıkmasının çok zor olduğunu dile getirdi.

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"

Ferrari, tarihinin en kötü sezonlarından birisi olan 2020 sezonunun ardından kendisini geliştirmiş gibi görünse de, henüz podyuma çıkabilecek tempoda görünmedi.

Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında Charles Leclerc kusursuz bir tur atarak dördüncü olmayı başardı ancak yarışta altıncı sırada finiş görürken, Carlos Sainz da sekizinci oldu.

Geçen yıl, iki araçla birden ilk ona girdikleri çok az yarış olduğu göz önüne alındığında kesinlikle olumlu bir sonuçtu.

Ancak Red Bull ve Mercedes gibi takımlar şu anda oldukça önde görünüyorlar.

Bu konu hakkında adnkronos.com'a konuşan Briatore, "Ferrari mücadelede olacak ama tüm araçlar finiş gördüğü takdirde, podyuma çıkmaları çok zor olacak."

"Bence griddeki en iyi üçüncü takım olmak için mücadele edecekler. Yani Mercedes, Red Bull ve geçen yıla göre ileriye doğru giden Ferrari olacak."

"Ayrıca Ferrari'nin diğerlerine kıyasla gelişebileceği daha fazla alan olduğunu unutmamak gerek. Sainz ve Leclerc gibi iyi işler çıkaran iki harika sürücüler var. Ancak şu anda kendileri için sınırlayıcı olan şey Ferrari aracı." dedi.

Briatore, ayrıca Sebastian Vettel'in iik yarış hafta sonunda Lance Stroll'den yavaş göründüğünü söyledi.

"Sebastian ilk yarışında zorlandı. Stroll daha rekabetçi görünürken, Seb yarış içerisin bir araca dahi çarptı."

"Aston Martin, tıpkı Ferrari gibi gelişebilir. Ancak şampiyonluk mücadelesi Mercedes ve Red Bull arasında olacak."

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Editör Kemal Şengül

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