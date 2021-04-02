Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?

Çinli sürücü Guanyu Zhou, 2014 yılında Ferrari sürücü akademisindeydi ancak sonrasında bu akademiden ayrılarak 2019 yılında Renault'nun akademisine katıldı.

Ardından takımın gelişim pilotu olan Çinli sürücü, başarıları sonrası test sürücülüğüne kadar yükseldi. Zhou şimdiye kadar yarıştığı hemen hemen her seride yarış kazansa da, son iki yıldır mücadele ettiği Formula 2'deki en iyi şampiyona sonucu altıncılıktı.

Ancak genç sürücü, kışın F3 Asya Şampiyonası'nı kazandı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Formula 2'nin yeni sezonuna da kusursuz başlayan genç pilot, ilk üç yarışta topladığı 41 puanla şampiyonayı ilk sırada götürüyor.

Şimdi Çinli sürücünün geleceğiyle ilgili, İngiliz gazeteci Joe Saward tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Saward'a göre yeni sezonda bir müşteri takımına sahip olmak isteyen Renault ile son haftalarda adı Fransız üreticiyle anılan Williams arasında bir anlaşma imzalanırsa, Çinli sürücü de Williams koltuğuna geçebilir.

Olası bir Williams-Renault anlaşması gerçekleşirse, koltuklardan birisinin Renault'nun genç yeteneklerine gideceği düşünülüyor. Padoktaki isimlerin büyük çoğunluğu, George Russell'ın 2022 yılında Mercedes'e geçmesini bekliyor. Eğer bu geçiş yaşanmazsa, George'un takımla dördüncü sezonunu geçirmesi pek olası görünmüyor.

Yani Saward'ın bu teorisine göre birden fazla faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Öncelikle Williams ve Renault arasındaki ortaklığı başlaması ve Zhou'nun da oldukça güçlü bir sezon geçirmesi gerekiyor.

Saward, "Renualt'ya geçişin iyi bir fikir olup olmayacağını bilmiyorum ancak Renault'nun ikinci takımı olmanın, Mercedes'in dördüncü takımı rolündeki almaktan daha iyi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Renault'nun genç sürücü akademisinde Oscar Piastri ve Christian Lundgaard gibi önemli isimler de var. Piastri, bir çaylak olmasına rağmen serideki henüz ikinci yarışını kazandı ve dikkatleri üzerine çekti.

Piastri, geçen yıl da F3 şampiyonu olmuştu.