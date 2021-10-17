Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, eğer Red Bull gelişmenin bir yolunu bulamazsa, Austin'in de kendileri için zor geçeceğini düşünüyor.

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"

Mercedes'in son yarışlardaki güçlü performansı, Intercity İstanbul Park'ta tamamen farklı bir boyuttaydı ve hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas rakiplerinden açıkça daha hızlıydı.

Bottas, Hamilton'ın grid cezası nedeniyle geriden başladığı yarışı, 14 saniye farkla kazandı ve kariyerinin en rahat galibiyetlerinden birini yakaladı.

Bitime sadece altı yarış var ve şu anda şampiyonayı Red Bull pilotu Max Verstappen lider götürüyor. Fakat mevcut performanslar devam ederse, Hamilton'ın şampiyona liderliğini alması pek de uzun sürmeyecek.

Bu konuya dikkat çeken eski F1 pilotu  Ralf Schumacher, Red Bull'un bir şeyler yapması gerektiğini belirtti.

Ralf, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Valtteri Bottas yarışta kusursuz bir performans sergiledi ve [rahat] kazandı. Mercedes takımı da bir bütün olarak ileriye doğru gözle görülür bir adım attı."

"İstanbul Park'ta en hızlı takım onlardı. Max Verstappen ve mühendisleri hızı artırmanın bir yolunu bulamazlarsa Austin'de yine zorlanacaklar. Türkiye'deki Mercedes, onlara kıyasla 0.2 veya 0.3 saniye daha hızlıydı."

"Fakat Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in kullandığı taktikleri tartışmak gerekiyor. Yarışın son kısmında lastik değiştirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Leclerc'in lastikleri tamamen aşınmıştı ve görülebiliyordu. Bu lastiklerle bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Belki işe de yarayabilirdi ama risk çok büyüktü. Çok hızlı tempo kaybetti ve pite gitmek zorunda kaldı."

Sergio Perez hakkında, "Sergio'nun Türkiye'de iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum, o hafta sonu iyi bir iş çıkardı ve podyuma çıktı. Bu, onun için iyi bir şey çünkü eğer herhangi bir yarışçı uzun süre istenen sonuçları alamazsa kendine sorular sormaya başlar." açıklamasında bulunan Ralf, yeğeni Mick Schumacher'le ilgili de "Bu sefer aracına maalesef başka bir sürücü çarptı. İyi başladı, her şey yolunda gitti ve sonunda Alonso bariz bir hata yaptı. Görünüşe bakılırsa Mick'ten özür diledi ama hiçbir şey geri alınamıyor. Yine de Mick, bir süre de olsa ne kadar hızlı olduğunu göstermeyi başardı." dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"

Önceki haber

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak
Formula 1

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası! Birleşik Devletler GP
Formula 1

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!
Formula 1 Formula 1

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı
Formula 1 Formula 1

Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı

Alonso: "Mick bana babasını hatırlatıyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Mick bana babasını hatırlatıyor"

Rea: "Toprak'ı yenmek, 2021 şampiyonluğunu 'en güzeli' yapmaz"
World Superbike World Superbike

Rea: "Toprak'ı yenmek, 2021 şampiyonluğunu 'en güzeli' yapmaz"

Wolff: "Sprint yarışında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sprint yarışında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var"

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"

Sainz, Ferrari'nin yeni motorundan memnun
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ferrari'nin yeni motorundan memnun

Son Haberler

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı
Formula 1 Formula 1

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak
Formula 1 Formula 1

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.