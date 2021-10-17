Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"

Mercedes'in son yarışlardaki güçlü performansı, Intercity İstanbul Park'ta tamamen farklı bir boyuttaydı ve hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas rakiplerinden açıkça daha hızlıydı.

Bottas, Hamilton'ın grid cezası nedeniyle geriden başladığı yarışı, 14 saniye farkla kazandı ve kariyerinin en rahat galibiyetlerinden birini yakaladı.

Bitime sadece altı yarış var ve şu anda şampiyonayı Red Bull pilotu Max Verstappen lider götürüyor. Fakat mevcut performanslar devam ederse, Hamilton'ın şampiyona liderliğini alması pek de uzun sürmeyecek.

Bu konuya dikkat çeken eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Red Bull'un bir şeyler yapması gerektiğini belirtti.

Ralf, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Valtteri Bottas yarışta kusursuz bir performans sergiledi ve [rahat] kazandı. Mercedes takımı da bir bütün olarak ileriye doğru gözle görülür bir adım attı."

"İstanbul Park'ta en hızlı takım onlardı. Max Verstappen ve mühendisleri hızı artırmanın bir yolunu bulamazlarsa Austin'de yine zorlanacaklar. Türkiye'deki Mercedes, onlara kıyasla 0.2 veya 0.3 saniye daha hızlıydı."

"Fakat Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in kullandığı taktikleri tartışmak gerekiyor. Yarışın son kısmında lastik değiştirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Leclerc'in lastikleri tamamen aşınmıştı ve görülebiliyordu. Bu lastiklerle bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Belki işe de yarayabilirdi ama risk çok büyüktü. Çok hızlı tempo kaybetti ve pite gitmek zorunda kaldı." Sergio Perez hakkında, "Sergio'nun Türkiye'de iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum, o hafta sonu iyi bir iş çıkardı ve podyuma çıktı. Bu, onun için iyi bir şey çünkü eğer herhangi bir yarışçı uzun süre istenen sonuçları alamazsa kendine sorular sormaya başlar." açıklamasında bulunan Ralf, yeğeni Mick Schumacher'le ilgili de "Bu sefer aracına maalesef başka bir sürücü çarptı. İyi başladı, her şey yolunda gitti ve sonunda Alonso bariz bir hata yaptı. Görünüşe bakılırsa Mick'ten özür diledi ama hiçbir şey geri alınamıyor. Yine de Mick, bir süre de olsa ne kadar hızlı olduğunu göstermeyi başardı." dedi.