Alesi: "Verstappen ve Hamilton, Monza'da fazla ileri gitti"

İtalya Grand Prix'sinde her iki takımın da kötü pit stoplar yapmasıyla beraber Max Verstappen ve Lewis Hamilton pit çıkışında karşı karşıya gelmişti.

Her iki sürücü de yerini bırakmak istemiyordu ve Verstappen sol taraftaki sosis kerbe çıkarak Hamilton'ın aracının üzerine düştü. Sonuç olarak her iki pilot da yarışa veda etti.

Bu, ikilinin Silverstone'daki olaydan sonra ikinci büyük kazasıydı ve Alesi, bu yılki şampiyonluk savaşından aldığı zevki azaltan tek olayın bu kaza olduğunu söylüyor.

Alesi, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Hepimizin böylesine iyi bir mücadeleye ihtiyacı vardı. Aksi takdirde bu araçların çağını Mercedes ve Lewis'in hakimiyetiyle bitirecektik."

"Bu yıl her yarışın ve her sıralama turlarının belirsiz olması harika bir şey. Sevmediğim tek şey Monza'ydı, çünkü savaşmak güzel olsa bile, her ikisi de orada fazla ileri gitti. Bu olayla ilgili birini ya da diğerini suçlamak istemiyorum."

"Umarım sert ama adil bir şekilde savaşmaya devam ederler. Umut ediyorum ki bu mücadele, son yarışın son anına kadar devam eder." dedi.

Alesi, Verstappen'in yaklaşımının değiştiğini ve bunun daha fazla deneyimle gelen bir şey olduğunu söyledi.

"Türkiye'deki son yarışta bile Verstappen'in yaklaşımını değiştirdiğini görebiliyordunuz. Risk almıyordu fakat buna şaşırmadım çünkü tecrübesini kullanmaya başladı ve kendisinin Mercedes'in strateji tuzağına düşmemesi gerektiğini gayet iyi biliyor."

2021 sezonunun bitimine sadece altı yarış kaldı ve Verstappen, şu anda altı puanlık bir avantaja sahip.

Kimin mutlu sona ulaşacağından emin olmayan Alesi, her iki pilotun da şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğinin altını çizdi.

Alesi, "Benim için her ikisi de şampiyon olmayı hak ediyor, bu yüzden tahminim dengeli, yani %50'ye 50."

"Umarım şampiyonu dayanıklılık sorunları belirlemez ve böyle bir bir tehlike var. Her ikisi de şimdiden, altı Grand Prix ve Brezilya'da bir sprint yarışı tamamlaması gereken dördüncü güç ünitesine geçti."

"Her ikisi de her şeyini verecek. Hamilton nefeslenmeye alışmıştı, şimdi ne kendisi ne de Max'in bunu yapamayacağını gayet iyi biliyor."

"Birinin şampiyonluğu, diğerinin yarış dışı kalması sayesinde kazanması çok yazık olur." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images