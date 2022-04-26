Ralf: "Leclerc gereksiz yere zorladı"

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Emilia Romagna Grand Prix'sinin startında hem Sergio Perez hem de Lando Norris'e geçilen Leclerc, Perez'in peşine takılmadan önce McLaren pilotunu geride bırakmıştı.

Leclerc, Perez'le arasını hep iki saniye civarında tuttu ancak rakibini hiçbir zaman geçme fırsatı bulamadı. Son bölümde yumuşak lastikler için pite giren Monakolu pilot, pitten sonra Perez'i kovalarken spin attı ve bariyerlere çarptı.

Yaptığı bir başka pit stopun ardından da dokuzuncu sıraya kadar geriledi. Sonunda altıncı sırada finiş gören Leclerc muhtemel bir podyumu kaçırdı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Tekrarlarda Leclerc'in Perez'i yakalamaya çalışırken kerblerin üzerine fazla çıktığı ve ardından spin attığı görüldü.

Ralf Schumacher bu durumu gereksiz buluyor ve bundan ötürü Leclerc'i eleştiriyor.

Sky Almanya'ya verdiği demeçte Ralf, "Araç rekabetçiydi, fırsat vardı fakat bu hafta sonu her iki Ferrari sürücü de çok fazla hata yaptı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

"Leclerc çok fazla şey istedi, ki bana göre bunu yapmasına hiç gerek yoktu, sonrası kerbün üzerine çıktı ve spin attı."

“Üçüncü sırayı kabullenmeliydi. Dünya şampiyonu olmanın kilit noktası budur. Bazen bazı sonuçlarla yetinmeniz gerekir." dedi.

Schumacher, takım patronu Mattia Binotto'nun sürücüleriyle ne zaman risk alıp, ne zaman almayacaklarını tartışması gerektiğini de ekledi.

Schumacher, "Bunun tartışılması gerekiyor. Ortada bir fırsat varsa bunu değerlendirmeniz gerekiyor."

"Sadece hızlı bir tur atmak yetmez, her ikisinin de herhangi bir risk almadan istikrarlı performanslar sergilemesi gerekiyor."

"Bence bu konunun artık tartışılması gerekiyor." dedi.