Williams, toparlanacağı konusunda Latifi'ye güveniyor

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Nicholas Latifi, 2022 sezonuna çok karmaşık bir başlangıç yaptı. Şimdiye kadar bir dizi kazaya karışan Kanadalı pilot, takım arkadaşı Alex Albon'a kıyasla tempo olarak gerideydi ve görünüşe bakılırsa özgüven eksikliği yaşıyor.

İngiliz takımın patronu Jost Capito, bu gözleme katılıyor ve Latifi'nin zihinsel olarak karmaşık bir dönemden geçtiğini düşünüyor. Fakat takım, bu süreçte onu tamamen destekliyor.

Capito, Latifi'nin durumu sorulduğunda şöyle dedi: "Bunun zihinsel bir oyun olduğunu biliyoruz, değil mi?"

"Eminim Nicholas hızlı olabilir ve hiçbir sorun yaşamadığı takdirde Alex ile aynı tur zamanlarını yakalayabilir. Ondan hiçbir şüphem yok."

"Geçen yıla kıyasla araçları sürmek daha zor hale geldi ve buna adapte olması gerekiyor. Fakat takım onu tamamen destekliyor."

"Nicholas kendisine olan güvenini sarsabilecek birkaç kaza geçirdi fakat ona maksimum destek veriyoruz ve bu zor durumun üstesinden geleceğinden eminiz."

Yaşadığı şeylerin güvenini etkileyip etkilemediği sorusuna Capito, "Bir şey söylemek zor. Geçen yıl onu etkileyen bir şey varsa, o da sosyal medyadaki yorumlar ve tehditlerdi. Biz de bunu atlatmasına yardım ettik."

"Evet, Nicholas kendisine olan güvenini etkileyecek birkaç olay yaşadı. Fakat onunla çalışıyoruz ve bence sorunları çözmede zaten daha iyi durumda." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Williams