Magnussen gerilemesine rağmen mutlu: "Hedefimiz ilk ona girmekti"

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Haas, Avustralya'daki zorlu hafta sonunun ardından toparlanmayı başardı ve Imola hafta sonundan üç puanla ayrıldı.

Fakat Kevin Magnussen, sprint yarışına dördüncü başlamıştı ve ana yarışın ilk turunda da beşinci sıradaydı. Buna rağmen iki yarışta da pozisyon kaybetmekten kurtulamadı.

Pazar günü dokuzuncu olan Magnussen, hafta sonunu üç puanla kapatsa da, puan hedefine ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Magnussen, "Yarış iyiydi, sonuçtan memnunuz. Hedef ilk 10'a girmekti ve başardık. Bu yüzden de mutlu olmalıyız." "Elbette her zaman daha iyisini yapabileceğiniz noktalar vardır, ki bu normal bir durum. Geliştirmemiz ve üzerinde çalışmamız gereken şeyler var." "Aracımız iyi bir potansiyele sahip, sadece her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde puan almaya devam edeceğiz." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Magnussen ayrıca kuru zemin lastiklerine geçişte biraz geç kaldıklarını ve bundan ötürü de vakit kaybettikleri görüşünde. Danimarkalı pilot, "Pit stoplarda biraz zaman kaybettik. Bence tepki vermede biraz yavaş kaldık." "Takıma çok hızlı davranmamaları gerektiğini söyledim. O noktada iyi bir konumda olduğumuz için hiçbir şeyi riske atmamızı istemiyordum. Belki de bu yanlış karardı çünkü birkaç kişiye geçildik. Yine de bazı şeyleri yaşayıp öğreniyorsunuz." "Pistteki mücadeleleri seyretmek keyif verici olabilir ama benim için sinir bozucuydu çünkü bugün atak yapmak yerine sadece savunma yapmak zorunda kaldım ve geçildim." "Yine de elimizden geleni yaptık ve sahip olduklarımızdan dolayı mutlu olmalıyız" dedi. Magnussen her şeye rağmen mutlu olduğunu yineliyor. "Zorlu şartlarda hem cumartesi hem de pazar günü puanlar aldık. Yani iyi bir hafta sonu oldu. Tabii ki sıralama turlarında dördüncü olduktan sonra başlangıçta daha fazlasını ummuştuk ancak gerçekçi olmamız gerekiyor." "Yarışta ilk beşe kadar yükseldik, tempo da iyiydi. Fakat pist kurudu ve pite girmekte geç kaldık. Hal böyle olunca birkaç kişiye geçildik. Yine de puanlar için savaştık. İki yarışta üç puan topladık, bence oldukça iyi."