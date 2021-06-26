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Önceki / Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, aracın hissiyatından memnun görünse de, trafiğin Red Bull Ring'de işlerini zorlaştırdığını belirtti.

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cuma günkü ilk seansta aracını yedek pilot Robert Kubica'ya bıraktı ve ikinci seansta piste çıktı.

Fin pilot, ikinci seansta temiz bir tur atmakta zorlandı ve zaman zaman trafikten şikayetçi görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Fin pilot şöyle dedi: “Öğleden sonra seansında iyi bir iş çıkardım ve araç çok kötü hissettirmedi. Tabii ki her zaman bazı şeyleri daha iyi geliştirebilirsiniz ve yarından önce yapmamız gereken şey bu olacak."

"Bugün, bu kısa pistteki ana konulardan biri de trafikti ve bugün durumu oldukça zorlaştırdı. Sıralama turlarında doğru zamanlamayı tutturmak çok önemli olacak."

"Ayrıca yarın havanın nasıl olacağını göreceğiz. Her halükarda, özellikle de bu kadar kısa bir turda, her küçük hata pahalıya patlayabileceği için tüm virajlarda en iyisini yapmak önemli olacak.”

Antonio Giovinazzi ise temiz bir cuma günü geçirip, ilk ona girmeyi başardı ve Ferrari motoru kullanan sürücüler arasında en iyisiydi.

Giovinazzi şöyle konuştu: “Bugün iyi bir cuma günü oldu. İlk antrenmanlardaki ilk turların ardından aracın dengesi gayet iyiydi, bu yüzden genel anlamda iyi bir temelimiz var."

"Bugünden memnunuz fakat yarının çok daha zor olacağını da biliyoruz: Bu gece çalışmaya devam etmeli, bazı noktalarda biraz hız bulmalı ve üçüncü seans başladığında, aynı olumlu hisse sahip olmalıyız."

"Burada tek turu bir araya getirmek kolay değil. Bu açıdan trafik ve pist Limitleri sıralama turlarının önemli konuları olacak. Fakat eğer her şeyi doğru yaparsak, iyi bir Cumartesi günü geçirebiliriz.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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