Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

Mercedes pilotları, cuma günü zaman turu anlamında geride kalsalar da genel olarak iyi bir görüntü çizdiler.

Özellikle ikinci seansta hem kısa hem de uzun sürüşlerde çok iyi görünüyorlardı ve hata turu silinmeseydi, seansın lideri Lewis Hamilton olacaktı.

Hamilton, sağlam bir başlangıç yaptıklarını kabul ediyor ancak tek turda daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını düşünüyor.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Genel anlamda güzel bir gündü, ikinci seansın başında birkaç damla yağmur yağdı ama pist harika durumdaydı."

"Özellikle tek tur performansında biraz gerideyiz ama genel olarak araç nispeten sağlam hissettiriyordu."

"Araçla gittiğimiz yönden memnunum, bütün hafta boyunca aracın hangi yöne gitmesini istediğimi anlamaya çalıştım ve umarım bu çabaların karşılığını yakında almaya başlarız."

"Red Bull şu anda bazı iyi hamleler yapıyor, bu yüzden kendimizi hazırlamalı ve geri dönebilmek adına hazır olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

Valtteri Bottas için gün iyi gitse de aldığı ceza nedeniyle yarışa üç sıra geriden başlayacak.

Fin pilot cuma gününü şöyle yorumladı: "İlk seansta genel olarak biraz daha iyi hissettim ama ikinci seansta boş depoyla sadece bir tur attık ve bu da biraz dağınık bir turdu, bu yüzden tur zamanımın orada olması şaşırtıcı değil."

"Ancak bugünün odak noktası uzun sürüşlerde performans bulmaya çalışmaktı. Bugün buna öncelik verdik ve umarım Pazar günü bunun meyvesini alırız."

"Lewis ve ben oldukça farklı ayarlar denedik, bu yüzden sıralama turları ve yarış için en iyisini bulabilmek adına bu gece analiz etmemiz gereken çok şey var.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images