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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, cuma günü genel olarak performans çalışması yapmadıklarını ve tek turdaki performanslarına cumartesi günü odaklanacaklarını söyledi.

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

Fransa'da yaşadığı lastik sorunlarının ardından Steiermark GP'deki ilk günü lastikleri daha iyi anlamaya ayıran Ferrari, her iki seansta da farklı yakıt yükleriyle çeşitli denemeler yaptı.

Şimdi de Ferrari'nin sezon başından bu yana güçlü olduğu tek tur performansında yeterince iyi olmadığı görülüyor ki takım cumartesi günü bu alanda iyi bir adım atmayı hedefliyor.

Cuma gününün ardında konuşan Carlos Sainz, cumartesi günü tek tur performansını artırmaya çalışacaklarını fakat şu anda yarış temposunun fena görünmediğini dile getirdi.

İspanyol pilot, "Bizim için yoğun bir Cuma günüydü. Sabah bölümünde lastiklerle ilgili mümkün olan en iyi yönü bulmak için çeşitli ayarlar denedik. Bugünkü seansların her ikisinde de ana odak odak noktamız farklı lastiklerin davranışını anlamaktı."

"Yarın iyi bir sıralama turlarına sahip olmak amacıyla, aracın tek tur performansını artırmaya daha fazla odaklanacağız ancak bunu yapmak kolay olmayacak."

"Diğer tarafta yarış hızımız kötü değildi ancak temkinliyiz ve bugün toplanan tüm bilgi ve verileri analiz etmeye devam edeceğiz."

Charles Leclerc de takım arkadaşıyla benzer görüşleri paylaşıyor.

"Bugün pek çok fikir denedik ve çok şey öğrendik. Uzun sürüşlerdeki tempomuz, en yakın rakiplerimize göre rekabetçi görünüyor."

"Sıralama turlarındaki tempomuzda biraz zorlandık ki genellikle tek turda daha iyiyizdir. Bu yüzden bu gece ve yarın buna konsantre olmamız gerekecek."

"Lastikleri en iyi şekilde çalıştırabilmek adına iyi bir yol bulup bulmadığımızı söylemek zor ama Fransa'ya kıyasla daha iyi durumda görünüyoruz."

"Yağmur yağabilir, aynı zamanda hava daha soğuk olabilir ve bu da durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Bu yüzden hava konusunda da hâlâ ciddi soru işaretleri var."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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