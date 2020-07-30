Raikkonen: "Tek sorunumuz motor olsaydı, şimdi Ferrari seviyesinde olmalıydık"

Kimi Raikkonen, Macaristan'daki sıralama turlarında son çizgide yer almalarının ardından önceliklerinin sıralama performansını arttırmak gerektiğini düşünüyor.

"Daha hızlı olmalıyız ve sıralama performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Sanırım yarışta, sıralamalara göre biraz daha güçlüyüz. Fakat gridin arkasından başladığımızda bu iş kolay olmuyor. Bu yüzden paketi genel olarak geliştirmemiz gerekiyor ve eğer bunu yapabilirsek bu da yarışı olumlu etkileyecek."

"Ama şu anda en iyi durumda değiliz. Çalışmaya devam etmeli, işleri düzeltmeye çalışmalı, aracı daha hızlı hale getirmeli ve tüm paketi geliştirmeliyiz. Her zaman hafta sonlarından alabileceğiniz çok olumlu şeyler var ama aynı zamanda daha iyi sonuçlar elde etmek için her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

Aracın sınırları sorulduğunda Raikkonen, "Daha hızlı hale gelmek için yere basma gücü seviyesini daha verimli hale getirmeliyiz, ki bu her yıl davam eden normal bir hikaye. Bu, daha hızlı gitmenin en kolay yolu ama muhtemelen anlaması ve araca koyması en zor şey."

"Ferrari tarafındaki herkes şikayet ediyor ve evet, motor tarafında olmak istedikleri yerde olmadıkları çok açık. Ama sahip olduğumuz şey bu ve Ferrari'nin sahip olduğu şey de bu. Bizim tarafımızda aracı kesinlikle geliştirmeliyiz. Eğer griddeki en iyi araca sahip olsaydık, motorumuzun durumu ne olursa olsun daha yukarılarda olurduk. En azından onların seviyesinde olmalıyız, onların bitirdiği yerlerde veya daha da yukarıda yarışı bitirmeliyiz."

"Ama olduğumuz yer orası değil. Bu yüzden paketi daha iyi ve daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor. Bizi gerçekten etkileyen tek bir alan veya acı çektiğimiz tek bir yer olduğunu düşünmüyorum. Bu, genel hızla alakalı. Özellikle de sıralama turlarındaki hızımızla ilgili. Ayrıca durum pistten piste de değişiyor. Sadece daha fazla yere basma gücü eklememiz gerekiyor ve bu da başta lastikler olmak üzere diğer her şeye yardımcı olacak." yanıtını verdi.