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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Silverstone'da Mercedes'le olan farkın yarım saniye içinde olmasını umuyor

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Verstappen, Silverstone'da Mercedes'le olan farkın yarım saniye içinde olmasını umuyor
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 16:59

Max Verstappen, İngiltere GP öncesi yaptığı açıklamada bu hafta sonu yapılacak yarışın kendileri için zor geçeceğini kabul etti.

Red Bull şimdiye kadar saf hız anlamında Mercedes'le aynı tempoda değildi ve Silverstone'un da kendileri için zor geçmesi bekleniyor.

Max Verstappen, bu hafta sonu Mercedes'le aradaki farkın 0.5 saniye içinde olması halinde mutlu olacağını belirtti.

"Her aracı limitlerde sürmek zordur. Sadece bazen tahmin edilemez hale geldiklerinde onları sürmek biraz daha zor oluyor. Geçen pazar günü yarışta sahip olduğum dengeden oldukça memnun kaldım. Şu anda biraz fazla yavaş ama evet, geliştirmeye çalışacağız."

"Bence öğrenmeye devam ediyoruz. Araçta neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını ve neleri geliştirebileceğimizi görmek için farklı parçalar deniyoruz. Yani bu, elbette bir haftadan diğerine çözülebilecek bir şey değil. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ancak evet, bunun üzerinde çalışıyoruz ve sadece doğru yolda ilerleyip ilerlemediğimizi göreceğiz."

"Bu hafta sonu zor olacak. Geçen yıl buraya geldik ve paramparça olacağımızı düşünmüştük ve sıralama turlarında 0.2 saniye içinde olduğumuzu biliyorsunuz, bu yüzden pek çok şeye bağlı olabilir. Elbette baskın takım Mercedes ve çok hızlı olacaklar. Yani, bilmiyorum, 0.2 saniyeden 1 saniyeye kadar fark olabilir. Gerçekten bilemezsiniz. Umarım bir saniye olmaz. Yarım saniye içinde olmamızı umuyorum, bu iyi olurdu."

Red Bull'un durumunun kendisi için sinir bozucu olup olmadığı sorusuna, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki, her hafta sonu yarışa gittiğimiz zaman zaferler için savaşacağımızı bilmek istiyorum. Maalesef şu anda durum böyle değil. Sadece öğrenmeye ve gelişmeye çalışıyoruz ve umarım yıl sonuna doğru ya da gelecek yıl, yine o pozisyonda olabiliriz. Tabii ki, kolay olmayacak. Mercedes de çok çalışıyor. Ama eğer onlar için durumu zorlaştırabilirsek, bu gerçekten güzel olur."

"Burada sinirli şekilde oturup, herkese karşı kızgın olacakmışım gibi değil. Bazen biraz üzülüyorum ya da her neyse, ama günün sonunda kazanmak ve gelişmek istiyorum ve bence takımdaki herkes bunu istiyor. Hepimiz kazanmak istiyoruz ve bence, birbirimizi zorluyoruz. Yani evet, bu olumsuz bir şey değil. Çünkü eğer sadece burada oturup 'ah, umrumda değil, zaten yeni uyandım, [geldim]. İşimi yaparım ve evime dönerim.' dersem, bu herkes için yanlış olur."

"Yıla neden hep kötü başladığımızı bilmiyorum. Zaten bilsek durumu değiştirirdik. Ama bence bunu etkileyen pek çok faktör var. Bu, iyileştirebileceğiniz bir yer ve buna bakmaya devam ediyoruz."  yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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