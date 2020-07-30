"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"

Racing Point’in bu sene Mercedes’i kopyalayarak attığı büyük adım, Formula 1’de bazı tartışmalar yarattı. Bazı küçük takımlar da, rekabetçi kalabilmek için başka seçeneğin kalmadığı konusunda endişeliler.

Racing Point kurallar içerisinde hareket ettiğinden emin, ancak fren kanallarının tasarımı Renault tarafından protesto edildi ve FIA’nın kararına tabi olacak.

F1’in gelecek sene için kuralları dondurması, diğer takımların kısa vadede kopyalama yolunu izleyemeyeceği anlamına geliyor.

Ancak Williams araç performans şefi Dave Robson, başka bir tasarımı kopyalamanın endişe verici olduğunu düşünse de, Mercedes’in mevcut hızının herkesi kopyalama yapmayı düşünmeye zorladığını söyledi.

Mercedes’i kopyalamanın gerekli olup olmadığı sorulduğunda Robson, “Bunu potansiyel olarak yapmanız gerektiğini düşünüyorum.”

“Son yıllarda Mercedes net şekilde en hızlı araç. Red Bull ve Ferrari bazen belirli pistlerde daha iyi olsa da, Mercedes’in her yerde hızlı olan bir paketi var.”

“Bu olağanüstü bir şey ve Macaristan’daki hızları, gridin geri kalanına göre korkunçtu.”

“Bunun sert gerçekliğine bakarsak ve Racing Point’in yapabildiklerine bakarsak, kopyalamayı ciddi şekilde düşünebilirsiniz. Eğer kazanılabilecek çok fazla zaman varsa ve bunu bulma yolunuz buysa, bu yolu takip etmek durumunda kalacaksınız.”

“Kopyalama, oyunun her zaman önemli bir parçasıydı. Asıl zorluk ise şu: Bu araçlar çok karmaşık ve kopyalayabilmeniz gereken asıl şey konsept.”

“Yani eğer tüm bu fotoğrafları çekip tüm videoları izlerseniz ve Mercedes’in nasıl ve neden çalıştığını anlarsanız, bu işi kendiniz yapabilirsiniz.”

“Sürüş yüksekliği seçimleri konusundaki bazı parçaların ne yaptığı açık ve aero yüzeyindeki bazı kilit noktaları görebilirsiniz.”

“Eğer tüm bunları kopyalayabilirseniz ve nasıl çalıştıklarını anlayıp kendi aracınızda çalıştırabilirseniz, bravo derim. Bunda bir sorun görmüyorum. Tüm bunların oyunun bir parçası olduğunu düşünüyorum ve bu konuda çok iyi bir iş yaptılar.”

“Belki de Racing Point 2021’de getirilmesi planlanan ancak 2022’ye ertelenen büyük değişikliklerle beraber risk almak istedi ve finansal olarak da istikrarlılardı. Yani işe yaramasaydı çok da önemli olmayabilirdi.”

“Konseptinizi tamamen değiştirmenin, inanılmaz zor bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunu kopyalayabileceğinizden, bunu anlayabileceğinizden ve bunu çalıştırabileceğinizden çok emin olmalısınız.”

“İhtiyacınız olan konsept bu. Bunu sadece fotoğraflayıp kopyalayamazsınız ve çalıştırmayı bekleyemezsiniz. Bunun için çok karmaşık. Ancak bu yaklaşımla elde ettiklerine bakılırsa, buna ciddi şekilde bakmanız gerekir. Çok ciddi şekilde bakmalısınız.” ifadelerini kullandı.