Raikkonen, sıralama turlarında daha yukarılarda olmayı hedefliyor

Kimi Raikkonen, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen beş yarışta sadece Emilia Romagna sıralama turlarında takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'yi geçti.

Fin pilotun en iyi start pozisyonu Monako ve Bahreyn'de elde ettiği 14. sıraydı. Diğer Diğer tarafta Giovinazzi, Monako'da 10. oldu, Portekiz ve Bahreyn'de 12. en iyi zamanı yaptı, İspanya'da 14. oldu ve Emilia Romagna'da ise 17. oldu.

Giovinazzi ilk puanını Monako'da alırken, Raikkonen henüz puanla tanışamadı.

Bakü GP öncesi konuşan Fin pilot, sıralama turlarında daha iyisini yapması gerektiğini kabul ediyor.

Raikkonen, "Burada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Açıkçası Monako'dan tamamen farklı bir pist düzeni var. Burası çok daha hızlı bir pist. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz. Genellikle buraya geldiğimiz zaman pist çok sıcak oluyor ve rüzgar da oluyor. Bu yüzden yarın piste çıktığımızda neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Doğrusu, sıralama turlarında daha iyi bir pozisyonda olmaya çalışmalıyız. Monako'da geçiş yapmak çok zordu ve bu yüzden yarışı aşağı yukarı başladığınız yerde bitiriyorsunuz. Bu hafta sonu antrenmanlarda iyi bir iş yapmalıyız, cumartesi günü iyi bir iş yapmalıyız. Burada geçiş yapmak da mümkün ve eğer her şeyi doğru yaparsanız puan almak mümkün."

"Karşı karşıya olacağımız durum ne olursa olsun her zaman elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda yarışlar farklı şekilde gelişebilir ve şans yanınızda olabilir. Ana şey takımla beraber her zaman en iyisini yapmak. Önümüzde pek çok yarış var ve kötü günlerin sayısını en aza indirmeliyiz. Fakat kötü bir günde bile puan almaya çalışmak gerekiyor." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images