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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

FIA, sıralama turlarında "gereksiz" bir şekilde yavaşlanmasına izin vermeyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula 1'in şampiyona direktörü Michael Masi, pilotların sıralama turlarında önündeki araçla aralarında fark oluşturabilmek için fazlasıyla yavaşlamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

FIA, sıralama turlarında "gereksiz" bir şekilde yavaşlanmasına izin vermeyecek

FIA, tarafından yayınlanan ve bugün takımlara dağıtılan yönergede, 17 ve 20. virajlar arasındaki bölgede ve start/finiş düzlüğünde gereksiz bir biçimde yavaşlanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Bazı durumlarda pilotlar, sıralama turlarında önlerindeki araçla aralarında kabul edilebilir bir ara bırakmak adına turlarına başlamadan önce oldukça yavaşlayabiliyor ve durma noktasına gelebiliyor. 

FIA'nın yönergede vurguladığı bölgede kör virajlar olduğundan, durma noktasında olan pilotlar, zaman turunda olan pilotları göremeyebilir.

Pistin kör virajlardan oluşan bu bölümünde buna dikkat edilecek. Sochi'deki Rusya GP'de de 12 ve 13. virajlarda aynı kural uygulanıyor çünkü onlar da kör virajlar.

Bu, geçmişte Bakü'de bir sorun olmasa da Masi, sorunlara yaşanmadan önce önlem almak istediklerini belirtti.

Sıralama turlarında fazlasıyla yavaşlayan pilotlar, geçmişte özellikle Monza'da sıkıntı çıkarmışlardı. Bu, Monza'da pilotların turlarına başlayamamasına neden olmuştu ancak Bakü ve Sochi'de bundan çok pilotların güvenliğinden endişe ediliyor.

 

FIA sportif regülasyonlarının 27.4 makalesinde konu hakkında şu ifadeler kullanılıyor: "Araçlar, hiç bir zaman başka bir pilot ya da insana muhtemel bir tehlike yaratabilecek kadar gereksiz bir şekilde yavaş sürülemez."

Yavaş tur zamanları, ikinci antrenman seansları ardından paylaşılan maksimum güvenlik aracı çizgisi zamanı ile karşılaştırılacak.

Masi'nin notlarında şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik endişelerinden dolayı, her antrenman seansında bir başka aracı engelleyen araçlar yarış kontrole bildirilebilecek."

"3. antrenman seansında ve sıralama turlarında ulaşılan zamanlar, 8. madde [maksimum güvenlik aracı çizgi zamanı] kılavuz olarak kullanılarak gereksiz bir biçimde yavaş olup olmadığına bakılacak."

"Şüphe bırakmamak adına, makale 28.2'de de belirtildiği gibi pit çıkışı da pistin bir parçasıdır ve bu kurallar bu alanda da geçerlidir."

Masi, bu konudaki spesifik olan 17-20. virajlar hakkında ise şunları ekledi: "Herhangi bir antrenman seansında, temiz bir tur atabilmek için önündeki pilotla önündeki arayı açan pilotlar, 17. virajın girişinden 20. virajın çıkışına kadar bunu yapmamalıdır."

"Bunu yaptığı görülen herhangi bir pilot, sportif regülasyonlarda makale 27.4'ün ihlalinden yarış kontrole rapor edilebilecek."

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Adam Cooper

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