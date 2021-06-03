Verstappen: "Hata yapmamalıyız"

Max Verstappen, Monako'daki yarışın ardından şampiyona liderliğine yükseldi ve şu anda şampiyonaya dört puan farkla ilk sırada götürüyor.

Hollandalı pilot Bakü öncesi şöyle konuştu: "Burası uzun düzlükler nedeniyle asla kolay olmuyor çünkü sizi, pistin geri kalanı için biraz daha az yere basma gücü kullandığınız bir aralığa sokuyor."

"Fakat evet, bu onu çok daha ilginç kılıyor, burada büyük frenleme bölgeleri var. Burası her zaman çok kaygan oluyor ve özellikle şimdiye kadarki yarışlar her zaman çok ilginç oldu. Bu nedenle bu hafta sonu başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"Burası şimdiye kadar benim lehime olan bir pist değildi. Burada pek çok şey olabilir. Her zaman bir güvenlik aracı periyodu ya da benzer şeyler oluyor. Sürekli en iyisini yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor."

Mercedes içerisindeki mevcut durumunun takım için avantaj olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bilmiyorum. Onlarla birlikte değildim ve bu yüzden nasıl hissettiklerini bilmiyorum. Çok güçlü şekilde döneceklerine eminim. Bu yüzden hata yapmamaya çalışmalıyız. İşimize odaklanmalıyız ki şimdiye kadar bunu oldukça iyi yaptığımızı düşünüyorum. Fakat daha da iyisini yapabiliriz. Bu hafta sonu yapmaya çalışacağımız şey bu olacak." yanıtını verdi.

Verstappen, bu yıl tecrübeli bir takım arkadaşı olan Sergio Perez'le yarışıyor ki Meksikalı pilotun tecrübesi, önceki takım arkadaşlarından çok daha fazla.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Öncelikle aracı ayarlama konusunda kimseye ihtiyacım yok. Bunu kendim ve etrafımdaki insanlarla yapıyorum. Burada hedeflediğimiz şey takım adına mümkün olduğunca çok puan kazanmak."

"Şu anda markalar şampiyonasında lideriz ve bence bu şekilde gerçekten iyi gidiyoruz. Elbette her zaman bir takım olarak daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images