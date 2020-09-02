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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Puan savaşı vermek istiyorsak daha da gelişmeliyiz"

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Raikkonen: "Puan savaşı vermek istiyorsak daha da gelişmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, puan savaşı verebilmeleri için aracı daha hızlı hale getirmeleri gerektiğini belirtti.

Alfa Romeo bu yıl sadece sezonun kaotik ilk yarışında puanla ayrılmayı başardı ve o yarışta puan kazanan isim de Antonio Giovinazzi'ydi.

Kimi Raikkonen şimdiye kadar hiç puan alamadı ve kariyerinin en kötü sezon başlangıcını geride bıraktı.

İlk yedi yarıştan eli boş dönen Fin pilot, puan alabilmeleri için aracı geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

2007 dünya şampiyonu, "Monza'da yarışmak, Ferrari'de geçirdiğim yıllardan kalan bazı güzel anıları aklıma getiriyor, ancak araca geçtiğim zaman sadece hafta sonu yapmamız gereken işe odaklanıyorum."

"Belçika'da iyi bir yarış çıkardık ama puanlar almak istiyorsak biraz daha fazlasını yapmalıyız. Hedefimiz gerçekten değişmiyor: Mümkün olan en iyi grid pozisyonunu elde etmek için Q2'ye geçmeli ve ardından yarıştan en iyisini çıkarmaya çalışmalıyız."

"Son yarışlarda, küçük şeylerin bile özellikle orta grupta gözle görülür pozisyon değişikliklerine yol açabileceğini gördük. Bu yüzden işimizi elimizden geldiğince iyi yapmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Antonio Giovinazzi ise şunları ekledi: “Geçen yıl Monza'da en iyi yarışlarımdan birini çıkardım ve puanlar kazandım. Bu yıl aynı sonucu elde etmek harika olur. Geçen hafta sonu takım ileri yönde adım attı ve umarım tekrar gridin ortasında mücadele edebiliriz. "

 
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Editör Kemal Şengül

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