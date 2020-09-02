15 Kasım'da düzenlenecek olan Türkiye GP, koronavirüs şartları kötüye gitmezse seyircili gerçekleştirilecek.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, dünkü basın toplantısındaki açıklamasında yaklaşık 220 bin seyirci kapasitesine sahip pistte sosyal mesafe kurallarına uyarak 100 bin civarında seyirci hedeflediklerini söylemişti ancak bu konuda son kararı FIA ve Formula 1 yönetiminin vereceği, rakamın 50 - 60 bin seyirciye kadar düşebileceği söyleniyor.

Bir diğer merak konusu ise yarış seyircili gerçekleştirilirse, 2020 Türkiye GP bilet fiyatlarının ne kadar olacağıydı.

Vural Ak, Intercity'nin 30. yıl dönümü şerefine açık alan bilet fiyatlarının günlük 30 TL olacağını duyurdu. Bu, bütçesi kısıtlı olan ancak yine de yarışı izlemek isteyenler için büyük bir mutluluk oldu. Fiyatları dolar ya da euro kuruna çevirirsek, Formula 1 takvimindeki en ucuz biletlerin Türkiye'de olacağını söyleyebiliriz.

Ancak henüz tribün bileti fiyatları açıklanmadığı için merak tam olarak giderilmedi. 2020 Türkiye GP tribün bileti fiyatlarının ve hangi tribünlerin seyirciye açılacağının önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor. Henüz açıklama yapılmadı ancak Türkiye GP biletleri önceki dönemde Biletix'te satılmıştı. Intercity'nin bu konuda iki firma ile görüştüğü düşünülüyor. Tabii ki bilet fiyatları belli olduğunda Formula 1'in resmi sitesi gibi online satış sitelerinde de satış olacaktır.

Peki Türkiye GP tribün bileti fiyatları ne kadar olacak?

Şu an net olan tek şey, açık alan bilet fiyatlarının günlük 30, kombine yani 3 günlük ise 90 TL olacağı.

Bugünkü kurla 30 TL, 3.4 Euro'ya denk geliyor. Şu anda üç yarışla ilgili bilet satışı var ve Türkiye dışındaki en ucuz biletler Rusya organizatörleri tarafından satılıyor.

Rusya Perşembe-Pazar ve Cuma-pazar olarak paketler sunmuş durumda. En ucuz biletler, cuma-pazarı kapsıyor ve bu üç günlük biletin fiyatı 72.88 euro. Yani günlük 24.2 euro'ya denk geliyor. Bu da bugünkü kurla 212.5 liraya denk geliyor. Yani Türkiye'den 7 kat daha pahalı olacak. 72.88 Euro'luk biletlerin, Türkiye'de satılan açık alan bölümüne denk olduğunu, tribün olmadığını söyleyebiliriz.

Diğer yarışlarda ise bu rakam daha da artıyor. Portekiz'de en ucuz bilet günlük (pazar) 225 Euro, 3 günlük ise 265 Euro. Mugello'da bu rakam günlük 1.600 lira (190 Euro).

Şimdiye kadar bilet satışı yapılan yarışlara ve en ucuz biletlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En düşük bilet fiyatları:

Perşembe-Pazar Cuma Cuma-Pazar Cumartesi Cumartesi-Pazar Pazar Rusya GP 128.93 euro 72.88 euro Portekiz GP 750 euro 265 euro 225 euro Toskana GP 190 euro 450 euro 750 euro Türkiye GP 3.4 euro 3.4 euro 3.4 euro

Diğer yarışlardaki tribün biletleri doğal olarak en uygun bilete göre daha da artıyor. Şu an için Türkiye GP tribün bileti fiyatlarını bilmiyor olsak da diğer yarışlar be geçmiş yarışlar bu konuda bize bir fikir verebilir.

Rusya GP'de farklı konumlarda yer alan tribünlerde fiyatlar 130 Euro'dan başlıyor. Ana tribünde farklı bölümler yer alırken en uygun fiyat 218 Euro, en pahalı bilet ise yaklaşık 290 Euro olarak belirlenmişti ancak ana tribündeki tüm biletler satılmış durumda. Ana tribün VIP bileti ise 491 Euro olarak belirlendi. Rusya GP'de tribün biletleri dört günlük olarak satılıyor ve bunun içerisinde Perşembe günü yapılan Pit Yürüyüşü etkinliği de bulunuyor.

Toskana GP'de Türkiye ve Rusya'dakine benzer bir açık alan bulunmuyor ancak bunun yanında tribün biletleri de oldukça pahalı. Ana tribün 4 farklı bölüme ayrılmış durumda ve sadece yarış günü biletleri ana tribün için 750 Euro'dan başlıyor, 1200 Euro'ya kadar çıkıyor. 3 günlük bu rakam 1320 Euro'yu buluyor ancak tribünün daha iyi konumları daha yüksek ücrete tabii.

Portekiz GP için ya sadece pazar, ya da 3 günlük cuma, cumartesi, pazar bileti alınabiliyor. Ana tribün bilet fiyatı pozisyonuna göre günlük 390 Euro'dan başlıyor ve 655 Euro'ya kadar çıkıyor.

2020 Türkiye GP ana tribün bilet fiyatı tahmini

Bu rakamlara baktığımızda 2020 Türkiye GP bilet fiyatları için kendimize en yakın Rusya GP'nin benzediğini söyleyebiliriz. Rusya GP'de açık alan ile ana tribün fiyatları arasında yaklaşık 4 kat fark bulunuyor. Ancak Rusya GP'de açık alan bölgesinin de kısıtlı bir alanda olduğunu dikkate almak lazım.

Türkiye'de ise pistin çevresinde birçok açık alan bölgesi bulunuyor. Tabii bunlardan kaç tanesi açılır şu anda söylemek zor olsa da Rusya GP'ye göre oldukça fazla alan olduğunu ve bu bölümlerde daha fazla taraftar yer alabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye GP açık alan bilet fiyatlarının hem bu gerekçe, hem de Intercity'nin 30. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

3 günlük açık alan kombinesini Rusya GP ile kıyaslayıp 4 ile çarparsak ana tribün fiyatı için 360 TL gibi bir rakam çıkıyor ancak açıkçası bu Türkiye şartlarında dahi pek gerçekçi görünmüyor. 2005 ile 2011 arasında yapılan Türkiye GP'lerinde açık alan ve ana tribün bilet fiyatlarını kıyasladığımızda ortalama 6 kat fark olduğunu gördük. Son yapılan Türkiye GP'de açık alan kombinesi 70 TL, ana tribün kombinesi ise 450 TL idi.

Bu kapsamda 2020 Türkiye GP ana tribün fiyatı 500 ila 600 lira arasında konumlandırılabilir gibi görünüyor. Diğer tribünler ise muhtemelen 250 - 300 TL aralığından başlayacaktır.