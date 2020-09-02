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Formula 1 / Son dakika

Binotto, Wolff'a yanıt vermeyecek

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Binotto, Wolff'a yanıt vermeyecek
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes F1'in patronu Toto Wolff'un kendisi ve Ferrari ile ilgili yorumlarına yanıt vermemeyi seçti.

Toto Wolff, Ferrari'nin yaşadığı mevcut zorlukların "Formula 1 için iyi olmadığını" söyledi fakat takımın "belirli üyeleri" tarafından alınan kararların da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Wolff, "Soruyu şu şekilde sormalıyız: Maranello merkezli ekip doğru önceliklere sahip miydi ve hız eksikliğinin nedeni bu olabilir mi? Taraftarlar ve Ferrari'deki hiç kimse böyle bir sonucu hak etmiyor." dedi.

Mercedes patronunun bu sözlerle Binotto'yu işaret ettiği düşünülüyor.

Ancak Binotto, Wolff'un sözlerine yanıt vermemeyi seçti.

Binotto, "Diğer takımlardaki insanların, durumumuz hakkında konuşmaktan ve taraftarlarımıza sempati duymaya çalışmaktan zevk aldığını biliyorum. Ama buna cevap vermek istemiyorum."

"Ferrari taraftarlarının neler yaşadığını biliyorum ve endişeli olduklarının farkındayım. Ben de taraftarım. 25 yıldır Ferrari'de çalışıyorum, önceliklerimizin ne olduğunu biliyoruz."

"Sadece nasıl mümkün olan en yüksek seviyede gelişmemiz gerektiğini anlamamız ve kendiniz için doğru öncelikleri belirlemeye çalışmamız gerekiyor."

"Ancak, her ne sebeple olursa olsun, şimdi mağlup olmuş durumdayız. Ama ileriye bakmalı ve bu olumsuzluğu gelişmek adına kararlılığa dönüştürmeliyiz."

"Kesinlikle zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak ekibimiz dayanışma içinde. En önemli şey de bu. Daha verimli çalışmamızı sağlamak ve kimsenin cesaretinin kırılmasına izin vermemek için her şeyi yapmalıyım."

"Bu sezon motor gelişimi yasak ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu nedenle önümüzdeki yıla odaklanarak gelişim yapıyoruz. Ancak bu durumda bile bazı kısıtlamalar var. Planımız önümüzdeki sezonlara, özellikle de 2022 sezonuna hazırlanmak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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