Binotto, Wolff'a yanıt vermeyecek

Toto Wolff, Ferrari'nin yaşadığı mevcut zorlukların "Formula 1 için iyi olmadığını" söyledi fakat takımın "belirli üyeleri" tarafından alınan kararların da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Wolff, "Soruyu şu şekilde sormalıyız: Maranello merkezli ekip doğru önceliklere sahip miydi ve hız eksikliğinin nedeni bu olabilir mi? Taraftarlar ve Ferrari'deki hiç kimse böyle bir sonucu hak etmiyor." dedi.

Mercedes patronunun bu sözlerle Binotto'yu işaret ettiği düşünülüyor.

Ancak Binotto, Wolff'un sözlerine yanıt vermemeyi seçti.

Binotto, "Diğer takımlardaki insanların, durumumuz hakkında konuşmaktan ve taraftarlarımıza sempati duymaya çalışmaktan zevk aldığını biliyorum. Ama buna cevap vermek istemiyorum."

"Ferrari taraftarlarının neler yaşadığını biliyorum ve endişeli olduklarının farkındayım. Ben de taraftarım. 25 yıldır Ferrari'de çalışıyorum, önceliklerimizin ne olduğunu biliyoruz."

"Sadece nasıl mümkün olan en yüksek seviyede gelişmemiz gerektiğini anlamamız ve kendiniz için doğru öncelikleri belirlemeye çalışmamız gerekiyor."