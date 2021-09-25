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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Raikkonen: "Kötü bir başlangıç değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Sochi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Raikkonen: "Kötü bir başlangıç değil"

Kimi Raikkonen, COVID-19 olması sebebiyle hem Hollanda hem de İtalya Grand Prix'lerini kaçırmıştı. Fin pilot, Sochi'de cuma günü geri döndü ve sorunsuz bir günü günü geride bıraktı.

Günü takım arkadaşının önünde kapatan Raikkonen, her şeyin yolunda gittiğini ve kendileri için kötü bir gün olmadığını belirtti.

Raikkonen, "Araca dönmek güzeldi ve iyi bir gün oldu."

"Diğer zamanlardan çok da farklı hissettirmedi ve yaptığımız iş çok da kötü değildi."

"Bizim için işler yolunda gitti, şartlar iyiydi ve bu sayede işimizi iyi şekilde yaptık."

"İlk izlenimlerim iyi ama asıl önemli olan, cumartesi ve pazar günleri. O zaman da iyi olmamız gerekiyor."

"Araçla ilgili hislerim iyi olsa da, diğerlerine karşı nerede olduğumuzu anlamak için sıralama turlarında neler olacağını görmemiz gerekecek." dedi.

Antonio Giovinazzi ise ikinci seansta kaza yaptı ve günü erken kapattı.

"Yaşadığım olaya kadar seanslar oldukça iyi gidiyordu."

"İlk seans çok kötü değildi ve ikinci seansta da ilerleme kaydediyorduk. Yani genel olarak hafta sonu için iyi bir başlangıçtı."

"Rüzgar oldukça kuvvetliydi, bir virajın çıkışınca biraz savruldum, çıkışta kerbe dokundum ve arkayı kaybettim.

"Yarın yeni bir gün olacak. Havanın nasıl olacağını görmemiz ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 crashes during practice

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 crashes during practice

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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