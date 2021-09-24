Ricciardo: "Kötü bir gündü ama sorunların çözüleceğini umuyorum"

Ricciardo, 1. antrenman turunu 14. sırada tamamladı. Ancak 2. antrenman turları öncesi güç ünitesi problemleriyle karşılaştı ve McLaren, Ricciardo'ya eski motorlarından birini takmak zorunda kaldı. Ricciardo, trafik ve kırmızı bayrak dahil olmak üzere hayal kırıklığı yaşatan bir seans geçirdi ve 2. antrenmandan 17. sırada ayrıldı.

Ricciardo güç ünitesi değişikliğinin bugünü etkileyip etkilemediği sorusuna, "Sorunlardan biriydi ama kesinlikle etkisi oldu. Çünkü daha sonra sarı, kırmızı bayraklara takıldık."

"Harika bir gün değil ama neyse ki bugün sadece antrenman turları vardı." dedi.

Cumartesi günü Sochi'de havanın yağışlı olması bekleniyor. Bu yüzden F1, seansı doğru zamanda doğru şekilde gerçekleştirebilmek için baskı altında. Seçeneklerden biri sıralama turlarını pazar gününe almak.

Ricciardo, "Yarın sıralama turu yapmak riskli olabilir. Bu bir sır değil. Sanırım yarın beklenen yağmur çok, çok fazla."

"Ancak, Spa'da yağmur Pazar günüydü. Sebebi ne olursa olsun daha önce bunu yaptık. 2019'da Japonya'da Pazar günü sıralama turu ve yarış yaptık. Yani gerçekleştirilebilir."

"Pazar günü için umutluyum ama yarın...Bir plan değişikliği olacağını söylemek istemiyorum. Ancak olmayacak bir şey de değil." dedi.

Max Verstappen da güç ünitesi değiştirdiği için Sochi'de gridin arkasından başlayacak. Bu yüzden Ricciardo ile yeniden yarışma şansı olabilir.

Ricciardo, "Bence bugünden sonra, performansımızın nasıl olduğunu gerçekten bilemiyorum. Şu anda sindirecek çok şeyimiz var."

"Eğer Max geriden başlıyorsa, yarışta onunla karşı karşıya kalmamayı umuyorum."

"Dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyorum. Göreceğiz." dedi.

Yağışlı hava durumuna karşın aracın ayarlarında değişiklik yapılacağını sorusuna ise, "Düşünmemiz gereken bir şey. Eğer yağış varsa ve ıslak bir sıralama ya da yarış bekliyorsak, aracın ayarı biraz daha farklı olacak."

"Ne olduğunu anlamak için bu gece çok fazla hava durumu tahmini yapılacak." cevabını verdi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren sürücüsü, sorunların Pazar gününe kadar çözüleceği konusunda umutlu.

Ricciardo, "Sorunların çözüleceğine eminim. Oldukça dengesiz bir Cumaydı. Ancak bardağın dolu tarafından bakarsak sorunların bugün olması, Cumartesi ya da Pazar olmasından daha iyi."

"Evet inkar etmenin anlamı yok. Günümüzü etkiledi ve piste çıktığımızda da sarı, kırmızı bayraklara takıldık. Daha sonra bir tur atmaya çalıştık ancak diğer araçlar dolu depoyla sürüş yapıyordu."

"Kesinlikle karmakarışıktı. 2. antrenmanın tamamı bozuldu."

"Bu hafta sonu daha karışık olacak diye düşünüyorum. Umarım sadece benim için değil, herkes için öyle olur."

"Yarın ne getirecek göreceğiz. Birkaç şemsiye gerekecek gibi duruyor." dedi.

Ricciardo, temiz bir tur atmayı başardığında ise iyi bir his almadığını belirtti.

Avustralyalı, "Bugün iyi değildi. Zorlu bir gündü. Bir şeyler bize karşı çalışıyordu."

"Zamanlamayı tutturamadık ve bir şeylere takıldık. Araçta da rahat değildim. İkisi de bizim aleyhimize gitti."

"Görünenden daha iyi olabiliriz ama bugünün aksilikleri dışında geliştirmemiz gereken çok şey var." dedi.

Çeviren: Aybike Simay Erden