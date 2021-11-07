Raikkonen: "Kırmızı bayrak olayı, Avusturya'daki ile neredeyse aynıydı"

2021 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonunu Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarını 12. sırada tamamladı ve takım arkadaşı Antonio Giovnazzi, spin atmasının ardından 14. sırada yer aldı.

Aston Martin pilotu Lance Stroll'ün Q1 sırasında yaptığı kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı ve seans tekrar başladığında Kimi Raikkonen'in kırmızı bayrak altındaki olayının inceleneceği duyuruldu.

Raikkonen, kırmızı bayrak olayı hakkında: "Bu yıl Avusturya'dakiyle neredeyse aynıydı. Işıklar yandığında bir nevi pit girişindeydim ve bazen oraya gitmeye çalışmazsanız kızıyorlar."

"Daha sonra bunu daha net göstermek için çizgiyi geçmeyi düşündüm ama sonra geri dönmeye karar verdim." dedi.

Fin sürücü, Pazar günü performans beklentisi üzerine, "Kim bilir? Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve olacağını göreceğiz."

"Bence çok kötü değildi ama kesinlikle olmak istediğimiz yer burası değil. Ancak buradaki sınırımızı biliyoruz. Neler yapacağımızı görmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz Amerika Grand Prix'sinde Fernando Alonso, Raikkonen’in, 1. virajın çıkışında dışarıdan gelerek kendisini geçmesine rağmen, pozisyonu kazanmasından rahatsız olmuştu.

Raikkonen kendisini geçtikten sonra Alonso, Fin sürücünün kendisine yerini geri vermesi için çağrıda bulundu ancak FIA, Raikkonen’in pozisyonu korumasına izin vermişti.

Raikkonen, Alonso ile Austin'deki olayları hakkında, "Dürüst olmak gerekirse, bunun hakkında konuşmayı hiç istemiyorum."

"Neden birkaç hafta önce olan bir şeyle zaman kaybedelim? Son 20 yılda bunlar birçok kez oldu ve asla değişmeyecek."

"Biliyorsunuz bu her zaman sorulan bir sorudur, bu yüzden hakemlere sorulur ve onlar da bize yarışta ne olacağını söylerler. Doğru olanı yapmaya çalışacağız. Bazen de yanlış şeyler oluyor." dedi.