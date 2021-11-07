Leclerc: "Kendi hatam nedeniyle sekizinci oldum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'si hafta sonunda genel olarak aracın dengesinden memnun değildi ve zaman zaman olaylar yaşadı.

Buna rağmen Monakolu pilot, sıralama turlarına girildiğinde, kendini bulmuş gibiydi ve son bölümdeki ilk turda da iyi durumdaydı.

Ancak son turunda hata yaptı ve sonuç olarak yarışa, Carlos Sainz'ın iki sıra ardında sekizinci sıradan başlayacak.

Leclerc, seansın ardından şöyle konuştu: "Daha iyi bir tur çıkarabilirdik. Açıkçası kendi hatalarım ve son sektörde yavaşlayan Red Bull birleştiğinde, son sektör benim için çok zor hale geldi. Fakat bugün sekizinci sıra için suçlanacak asıl kişi benim."

"Bugün hatanın yalnızca bende olduğunu söylemeliyim, bu yüzden sadece kendime kızabilirim. Yeterince iyi değildim."

"İlk sektörde her şey yolunda gidiyordu ve önceki turdan daha iyiydim. Ancak son sektörde yapmamam gereken hatalar yaptım. Takım için üzücü bir durum."

"Yaptığım hataya kadar çok rekabetçiydim ve bu yüzden üzgünüm. Fakat bundan dersler çıkaracağım."

"Bu hafta sonu benim için kolay geçmiyor. 1. antrenmanda, 2. antrenmanda ve 3. antrenmanda hep zorlanıyordum. Bu yüzden sıralama turlarının ilk iki bölümündeki performanstan son derece memnundum çünkü sonunda araç ile doğru hissi bulmayı başartmıştım. Fakat üçüncü bölümdeki ikinci denemede, yani olması gereken noktada hata yaptım."

"Elbette antrenman seanslarındaki tutarlılık eksikliği bana yardım etmedi ama bunu bir mazeret olarak göremem."

"Arka lastiklere özellikle özen gösterdim ve üçüncü bölümdeki ilk tur da dahil olmak üzere iyi bir iş yapmayı başardım. Ancak ikinci denememde işler yolunda gitmedi. Beşinci veya altıncı olabileceğimizi düşünürsek, bugün hayal kırıklığı yaşıyorum."

Leclerc şunları ekledi: "Aracı sürmek kolay olmasa da ilk bölümün başında çok güzel bir ritim yakaladım ve yapmamam gereken bir anda hata yaptım... Performansımdan memnun değilim ve bu hafta sonu genel olarak çok istikrarsızım, bu yüzden üzgünüm."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images