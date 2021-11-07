Ricciardo: "Temiz taraftan başlamak, 0.002 saniye ile kaçan altıncılığı telafi ediyor"

Daniel Ricciardo, sıralama turlarında takım arkadaşı Lando Norris'in de yardımıyla yedinci oldu ve yarışa temiz taraftan başlayacak.

Buna karşılık Avustralyalı pilot, altıncı sırayı sadece 0.002 saniye ile kaçırdı ve yarışa daha da önden başlama fırsatına sahipti.

Ricciardo, "Açıkçası duygu anlamında karmaşık hissediyorum çünkü Carlos Sainz'a sadece 0.002 saniye ile geçildim! Yine de iki Ferrari sürücüsünün arasında olmak iyi bir sonuç. Takım harika çalıştı, Lando da bana biraz yardım etti. Pistin temiz tarafından başlamam güzel."

"İki Ferrari'nin arasına girmek dediğim gibi güzel bir şey çünkü dün çok hızlı görünüyorlardı, bu yüzden en azından bugün çok daha iyi bir performans gösterdiğimiz için mutluyum. Gridin temiz tarafından başlıyoruz ve bardağın yarısı benim için dolu. Bu yüzden bunu kullanmaya çalışacağım."

"Turum, bence iyiydi. 13. virajda ön tarafı kilitledim ve bu yüzden vakit kaybettim. Yani altıncı olabilirdim, bu mümkündü fakat hata yaptım. Yine de yedinci sıranın iyi olduğunu düşünüyorum. Temiz taraftan başlıyor olmak durumu telafi ediyor."

"Uzun sürüşlerde nerede olduğumuzu bilmiyorum çünkü cuma günü hiç deneme yapamadım. Bugün mücadelede olduğumuz için mutluyum. Ferrari'nin dördüncü, beşinci, bizimse sekizinci veya dokuzuncu olabileceğimizden korkuyorduk."

"Ayrıca cuma günü zordu, çok zaman kaybettim. Bugünse iyi bir tur attık. Bence yedinci sıradan memnun olmalıyız. Başlangıçta birkaç sıra kazanmaya çalışacağım." cevabını verdi.

Grid cezası nedeniyle yarışa geriden başlayacak Lando Norris ise bu hafta sonu Ferrari kadar hızlı olmadıklarını ancak pazar günü iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

"Bence başarılı bir gündü ve daha fazlasını yapamazdım. Daniel'in maksimum sonuca ulaşmasına yardım ettik ve başardık."

"Yarışta hâlâ çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum fakat iyi bir plan yapmamız gerekiyor."

"Daniel aracın iyi seviyede olduğunu gösterdi. Açıkçası hava koridorunu ve sahip olduğumuz her şeyi kullandık ve sonunda iyi bir tur attı. Yine de kesinlikle Ferrari kadar hızlı değiliz, bu çok açık, onlar bizden çok uzaktalar. Bu yüzden bizim için kolay bir hafta sonu olmuyor fakat elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Bu hafta sonu için hâlâ heyecanlıyım ve yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzde daha fazla mücadele var ve kolay bir gün olmayacak ama elimizden geleni yapacağız."

AlphaTauri'nin temposuna şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Norris, "Bence, bu sürpriz değil çünkü bazı pistlerde bu sezon bizden çok daha hızlıydılar. Durum farklı araçlar arasında değişiyor. Fakat umarım Ferrari'den de puan alabilirler ve Daniel bizim için iyi sonuçlar alabilir." cevabını verdi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images