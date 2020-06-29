Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"
Ekleyen:
, Editör
29 Haz 2020 14:45

Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Avusturya GP öncesinde açıklamalarda bulundular.

Avusturya'da yapılacak 2020 Formula 1 sezonun başlangıcına çok az bir süre kaldı ve artık takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar.

Alfa Romeo ekibi, bugün Avusturya GP öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takım patronu Frederic Vasseur, “Abu Dhabi'deki son yarıştan bu yana çok zaman geçti, bu yüzden piste çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Bizi harekete geçiren şey bu ve bu yüzden her sezon çalışmaya hazırız. Tabii ki pandemi nedeniyle durum normalden farklıdır, ancak FIA ve Formula 1'in önlemlerinin güvenli olacağından eminiz."

"Sezonun ilk yarışı genellikle kaotik olur ve böyle anlarda fırsatlar ortaya çıkar. Bunları kullanmaya hazır olmalıyız. Bir haftada aynı pistte iki yarış yapmak herkes için yeni bir deneyim olacak." dedi.

Kimi Raikkonen de mümkün olan en iyi performansı sergilemeleri ve her fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

“Bu şartlarda yarışa dönmek biraz garip, ama eminim ki direksiyonun arkasına geçer geçmez tüm kısıtlamaları unutacağız ve işimizi olabildiğince iyi yapmaya çalışacağız."

"Bu ara bana ailemle zaman geçirme fırsatı verdi, ama şimdi tamamen işime odaklandım. Kısa sürede pek çok yarış olacak ve her hafta sonu en iyi performansımızı göstermeliyiz. Her fırsatı kullanmalı ve puanlar almalıyız. Güç dengesini değerlendirmek zor, ama yakında öğreneceğiz." dedi.

Son olarak Antonio Giovinazzi, "Bu hafta piste döneceğimiz için çok heyecanlıyım. Son birkaç ay herkes için zor oldu, ama ailem ve İtalya'daki arkadaşlarımla güçlü kaldım. Yarışların yeniden başlaması normale dönme yolunda atılmış bir başka adım olacak.

"Aynı pistte iki yarış yapacağımız Avusturya'da, işlerin nasıl gideceğini merak ediyorum. Bu, Formula 1'de ilk kez olacak ve buna uyum sağlayacağız."

"Birkaç ay aradan sonra direksiyona arkasına dönme konusunda endişem yok. Daha önce iki yıllık bir ara verdim. 2017'den 2019'a kadar yarışmadım ve şimdi bu deneyimi bir avantaj olarak kullanmaya çalışacağım." dedi.

 
Sonraki haber
McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

Önceki haber

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

Sonraki haber

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

trending Bugün

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
Formula 1 / Formula 1
3s

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"
Formula 1 / Formula 1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek
Formula 1 / Formula 1
26dk

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor
Formula 1 / Formula 1

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
Formula 1 / Formula 1
2s

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"
Formula 1 / Formula 1
1s

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

Son Haberler

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek
Formula 1 / Formula 1
26dk

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"
Formula 1 / Formula 1
1s

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
Formula 1 / Formula 1
2s

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"
Formula 1 / Formula 1
2s

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

2
Formula 1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

3s
3
Formula 1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

4
Formula 1

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

26dk
5
Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek
F1

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"
F1

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
F1

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"
F1

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
F1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.