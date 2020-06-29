Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

Avusturya'da yapılacak 2020 Formula 1 sezonun başlangıcına çok az bir süre kaldı ve artık takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar.

Alfa Romeo ekibi, bugün Avusturya GP öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takım patronu Frederic Vasseur, “Abu Dhabi'deki son yarıştan bu yana çok zaman geçti, bu yüzden piste çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Bizi harekete geçiren şey bu ve bu yüzden her sezon çalışmaya hazırız. Tabii ki pandemi nedeniyle durum normalden farklıdır, ancak FIA ve Formula 1'in önlemlerinin güvenli olacağından eminiz."

"Sezonun ilk yarışı genellikle kaotik olur ve böyle anlarda fırsatlar ortaya çıkar. Bunları kullanmaya hazır olmalıyız. Bir haftada aynı pistte iki yarış yapmak herkes için yeni bir deneyim olacak." dedi.

Kimi Raikkonen de mümkün olan en iyi performansı sergilemeleri ve her fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

“Bu şartlarda yarışa dönmek biraz garip, ama eminim ki direksiyonun arkasına geçer geçmez tüm kısıtlamaları unutacağız ve işimizi olabildiğince iyi yapmaya çalışacağız."

"Bu ara bana ailemle zaman geçirme fırsatı verdi, ama şimdi tamamen işime odaklandım. Kısa sürede pek çok yarış olacak ve her hafta sonu en iyi performansımızı göstermeliyiz. Her fırsatı kullanmalı ve puanlar almalıyız. Güç dengesini değerlendirmek zor, ama yakında öğreneceğiz." dedi.

Son olarak Antonio Giovinazzi, "Bu hafta piste döneceğimiz için çok heyecanlıyım. Son birkaç ay herkes için zor oldu, ama ailem ve İtalya'daki arkadaşlarımla güçlü kaldım. Yarışların yeniden başlaması normale dönme yolunda atılmış bir başka adım olacak.

"Aynı pistte iki yarış yapacağımız Avusturya'da, işlerin nasıl gideceğini merak ediyorum. Bu, Formula 1'de ilk kez olacak ve buna uyum sağlayacağız."

"Birkaç ay aradan sonra direksiyona arkasına dönme konusunda endişem yok. Daha önce iki yıllık bir ara verdim. 2017'den 2019'a kadar yarışmadım ve şimdi bu deneyimi bir avantaj olarak kullanmaya çalışacağım." dedi.