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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

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De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"
Ekleyen:
, Editör
29 Haz 2020 13:05

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, Avusturya'daki ilk yarışta Barcelona testlerine kıyasla farklı bir tablo olabileceğine inanıyor.

Sezon öncesi Barcelona testlerinde Mercedes'in en hızlı takım olduğu düşünülüyordu ve ayrıca Red Bull'un da Ferrari'nin önünde yer aldığı yorumları vardı.

Fakat bu testlerin üzerinden dört ay geçti ve şimdi güç düzeninin nasıl olacağını kimse bilmiyor.

Pedro de la Rosa'ya göre takımlar uzun süre fabrikalarını kapatmış olsa da, hazırladıkları yeni güncellemelerle birlikte Avusturya'daki tablo farklı olabilir.

"Geç başlangıç ve seyircisiz yarışlar nedeniyle alışılmışın dışında bir sezon olacak. Bunun dışında spor için harika bir sezon olacağını düşünüyorum. İyi şeyler bekliyorum ama önce başlamamız gerekiyor. Mercedes çok güçlü. Red Bull her zamankinden daha iyi olacak ve Ferrari sorunlar yaşamış olsa bile, çalışmak için yeterli vakte sahipti. Bu yüzden onları da dışlamıyorum."

"Red Bull Ring'de neler olacağını öngörmek zor, çünkü testlerden bu yana dört ay geçti.Fabrikalar 73 gün boyunca kapalı kalmasına rağmen F1 takımları orta vadeli çalışıyorlar ve testlerde hepsi yeni güncellemeler üzerinde çalışıyorlardı. Araçlar şimdi çok farklı olacak. Sanırım son derece gelişmiş bazı araçlar ve ve daha az gelişmiş bazı araçlar göreceğiz."

"Barcelona'da daha iyisini yapanlar, şimdi kaybedebilirler. Racing Point orada çok etkileyiciydi. Eğer böyle bir performans sergiliyorsanız, yani iyi bir aracınız varsa hemen yarışmak istersiniz. Kurallara baktılar ve 'kendimiz tasarlamadan neler yapabiliriz' diye düşündüler.. Sonra da işte bu pembe Mercedes ortaya çıktı. Diğer takımlar da bunu yapabilirdi ama yapmadılar çünkü böyle bir planda asla kazanamazlar."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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