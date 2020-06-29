Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Yaz arasını öne çeken FIA, koronavirüs döneminde motor üreticilerinin fabrikalarını 35 gün süreyle kapatma kararı almıştı.

Ancak Honda, zorunlu fabrika kapatma süresini Japonya'daki hukuksal kurallar nedeniyle koronavirüs döneminde çekemedi ve FIA'nın bu yöndeki istisnaları sayesinde bu süreyi yaz aylarında doldurma kararı aldı.

Bu, Japonya'nın Sakura kentinde bulunan Honda fabrikasının, farklı ve daha zorlu şartlarda da olsa güç ünitesi üzerinde çalışmaya devam ettiği anlamına geliyor. Şimdi Avusturya GP için tamamen yeni bir güç ünitesi hazırladılar.

Bu sezon geçerli olan teknik kurallar sebebiyle bir takımın yarıştığı genel paket sezonun kalan kısmında dondurulacak. Bundan ötürü Honda'nın bu hamlesi son derece önemli olacak. Üreticiler MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniğine sadece bir performans güncellemesi getirebilecek.

Bu nedenle, dayanıklılığı arttırmak amacıyla yapılan değişiklikler (FIA'nın onayını gerektirecek) bir yana, her takım sezon boyunca -sezona başladığıyla- temelde aynı performans seviyesiyle yarışmış olacak.

Son birkaç Honda güncellemesinde olduğu gibi yeni güncellemenin de hem performans gelişimi hem de dayanıklılığı arttırma arasında bölündüğü anlaşılıyor. Bu sayede tutarlı gelişimlerini devam ettirmiş olacaklar.

Dyno'daki verilere göre büyük bir güç kazanımı sağladılar. Bu, Ferrari ve Mercedes güç üniteleriyle olan farkın gittikçe azaldığı anlamına geliyor. Ancak bu iki üreticinin son aylarda kaydettiği gelişim şimdilik belirsiz.

Yeni güncellemeyi hem Red Bull hem de AlphaTauri olacak. Her iki ekibin de ilk yarışa önemli aerodinamik güncellemeler getirdiği biliniyor.