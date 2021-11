Raikkonen: "Interlagos'ta son kez yarışmak güzel olacak"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, yıl sonunda Formula 1'e veda edecek ve bu hafta sonu, kariyerinin tek şampiyonluğunu aldığı Brezilya'da son kez yarışacak.

Geçen hafta sonu Meksika'da iyi bir performans gösterip puan alan Raikkonen, son yarışlarda oldukça formda görünüyor.

Fin pilot, Interlagos'ta son kez yarışacağı için mutlu olduğunu ve puan almak istediğini söyledi.

Raikkonen, "Meksika'daki performansımızdan memnunum ve umarım Interlagos'ta da benzer bir seviyede olabiliriz. Geçen haftaki yarış benim için o kadar hareketli geçmedi fakat puanlar aldık, bu yüzden sonuçtan memnunum. Elde ettiğim sonuç iyi olduğu için, yarışın çoğunda tek başıma olup olmamam önemli değil."

"Interlagos benim için çok güzel anılar barındıran bir yer. Burası, 2007'de dünya şampiyonluğunu kazandığım yer. Bu sebeple burada son kez yarışmak güzel olacak. Tabii ki, araca bindiğimde bunları düşünmüyorum ama geçen yılki yarış iptal edildiği için, bu yıl buraya tekrar dönmek güzel olacak." dedi.

Antonio Giovinazzi de son yarıştaki hayal kırıklığından sonra Interlagos'ta puan almak istiyor.

"Bazı yarışlar iyi, bazıları kötü ama olumlu şeylere bakmaya çalışıyorum."

"Bence Meksika'da takım olarak iyi bir tempoya sahiptik ve burada da aynı olacağına eminim. Son zamanlarda her yarışta ilk on mücadelesi veriyoruz ve bu hafta sonu bazı puanla almakta kararlıyım."

"Brezilya, 2019'daki yarışla şimdiye kadarki en iyi sonucu aldığım yerdi ve bu pistte bir başka başarılı daha yarış geçirmek güzel olurdu."

"Her yarışta, her turda ve her virajda, sahip olduğum her şeyi vermeye devam edeceğimi garanti edebilirim."

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur ise şunları ekledi: "Son dört yarışın ikisinde puan almak iyi bir sonuç ama başarabileceğimiz daha çok şey var. Tüm bu yarışlarda, kendi hızımızla puan alabilecek durumdaydık ve Meksika'da iki aracımız da puan almış olabilirdi. Sezon sonuna kadar, elimizdeki tüm fırsatları kullanmaya devam etmeliyiz."

"Her zaman olduğu gibi, sezonu noktalarken bazı iyi sonuçlar elde etmek için takım olarak birlikte çok çalışıyoruz: son birkaç yarıştaki performans umut verici ve bence Brezilya'da bir kez daha mücadelenin ortasında olabiliriz."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images