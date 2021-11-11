Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes, Meksika'da ilk viraja gelirken hava koridoru için yaptıkları planı açıkladı Sonraki / Verstappen: "Brezilya'da ne kadar rekabetçi olacağımızı söylemek zor"
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Brezilya GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Brezilya Grand Prix'si öncesinde basın toplantısı programı bugün itibariyle açıklandı.

Brezilya GP basın toplantısı programı açıklandı

Formula 1, Orta Doğu'daki son üç yarış öncesinde bu hafta sonu Brezilya'ya gidecek ve seans saatleri Türkiye'de bir kez daha akşama denk gelecek.

Basın toplantısı, bugün TSi 18:30 başlayacak ve sürücüler ikişerli gruplar halinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar.

Fernando Alonso, basın toplantısına Valtteri Bottas ile katılırken, Sebastian Vettel de Pierre Gasly ile eşleşti. Carlos Sainz ve Lando Norris, basın toplantısına birlikte katılırken, Max Verstappen'in yanında Nicholas Latifi olacak.

Son olarak Lewis Hamilton da Lance Stroll ile eşleşti.

11 Kasım perşembe, TSi 18:30

Fernando Alonso (Alpine)
Valtteri Bottas (Mercedes)

Nikita Mazepin (Haas)
Daniel Ricciardo (McLaren)

Pierre Gasly (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
George Russell (Williams)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Mick Schumacher (Haas)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Esteban Ocon (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull)
Nicholas Latifi (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)
Sergio Pérez (Red Bull)

Carlos Sainz (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)

Lance Stroll (Aston Martin)
Lewis Hamilton (Mercedes)

Takım patronları basın toplantısı ise cuma günü TSi 20:00'de başlayacak. Başlangıçta Otmar Szafnauer ve Andreas Seidl, sonra da Toyoharu Tanabe ve Mario Isola bir araya gelecek.

12 Kasım Cuma, TSi 20:00

Otmar Szafnauer (Aston Martin)
Andreas Seidl (McLaren)

Toyoharu Tanabe (Honda)
Mario Isola (Pirelli)

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Meksika'da ilk viraja gelirken hava koridoru için yaptıkları planı açıkladı
Önceki haber

Mercedes, Meksika'da ilk viraja gelirken hava koridoru için yaptıkları planı açıkladı
Sonraki haber

Verstappen: "Brezilya'da ne kadar rekabetçi olacağımızı söylemek zor"

Verstappen: "Brezilya'da ne kadar rekabetçi olacağımızı söylemek zor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Budkowski: "Yüksek rakım Alpine'i, diğerlerine göre daha fazla etkiledi" Brezilya GP
Formula 1

Budkowski: "Yüksek rakım Alpine'i, diğerlerine göre daha fazla etkiledi"

Alonso: "Kalan yarışlarda düzenli olarak puan almalıyız" Brezilya GP
Formula 1

Alonso: "Kalan yarışlarda düzenli olarak puan almalıyız"

Perez: "Artık RB16B'yi daha iyi anlıyorum" Brezilya GP
Formula 1

Perez: "Artık RB16B'yi daha iyi anlıyorum"

Son Haberler

Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak"

Budkowski: "Yüksek rakım Alpine'i, diğerlerine göre daha fazla etkiledi"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Yüksek rakım Alpine'i, diğerlerine göre daha fazla etkiledi"

De Vries: "2022 için adımın F1 takımlarıyla anılması onur vericiydi"
Formula 1 Formula 1

De Vries: "2022 için adımın F1 takımlarıyla anılması onur vericiydi"

Alonso: "Kalan yarışlarda düzenli olarak puan almalıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Kalan yarışlarda düzenli olarak puan almalıyız"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.