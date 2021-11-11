Brezilya GP basın toplantısı programı açıklandı

Formula 1, Orta Doğu'daki son üç yarış öncesinde bu hafta sonu Brezilya'ya gidecek ve seans saatleri Türkiye'de bir kez daha akşama denk gelecek.

Basın toplantısı, bugün TSi 18:30 başlayacak ve sürücüler ikişerli gruplar halinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar.

Fernando Alonso, basın toplantısına Valtteri Bottas ile katılırken, Sebastian Vettel de Pierre Gasly ile eşleşti. Carlos Sainz ve Lando Norris, basın toplantısına birlikte katılırken, Max Verstappen'in yanında Nicholas Latifi olacak.

Son olarak Lewis Hamilton da Lance Stroll ile eşleşti.

11 Kasım perşembe, TSi 18:30

Fernando Alonso (Alpine)

Valtteri Bottas (Mercedes)



Nikita Mazepin (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)



Pierre Gasly (AlphaTauri)

Sebastian Vettel (Aston Martin)



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

George Russell (Williams)



Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Mick Schumacher (Haas)



Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Esteban Ocon (Alpine)



Max Verstappen (Red Bull)

Nicholas Latifi (Williams)



Charles Leclerc (Ferrari)

Sergio Pérez (Red Bull)



Carlos Sainz (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)



Lance Stroll (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Takım patronları basın toplantısı ise cuma günü TSi 20:00'de başlayacak. Başlangıçta Otmar Szafnauer ve Andreas Seidl, sonra da Toyoharu Tanabe ve Mario Isola bir araya gelecek.

12 Kasım Cuma, TSi 20:00

Otmar Szafnauer (Aston Martin)

Andreas Seidl (McLaren)



Toyoharu Tanabe (Honda)

Mario Isola (Pirelli)