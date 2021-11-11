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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Brezilya GP saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'de artık sezonun son dört yarışına giriliyor. Peki bir sonraki yarış Brezilya Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Brezilya GP saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Brezilya Grand Prix'sinde bu yılki üçüncü ve son sprint yarışı gerçekleşecek. Brezilya ile Türkiye arasındaki saat farkından dolayı da, seanslar yine akşam saatlerinde yapılacak.

Heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, TSi 18:30'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden Türkçe şekilde izleyebilirsiniz.

Sıralama turları cuma günü 22:00'de başlayacak ve S Sport 2'den canlı/Türkçe şekilde ekranlara gelecek.

Cumartesi günkü 2. antrenman seansı 18:00'de başlayacak ve bir saat sürecek. Sprint yarışı da TSi 22:30'da yapılacak. Her iki seansı da S Sport 2'den canlı şekilde seyredebilirsiniz.

Pazar günkü yarış ise 20:00'de başlayacak ve yine S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak bakabilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Brezilya GP hafta sonu programı:

Cuma

1. Antrenman: 18:30 - F1 TV / S Sport Plus

Sıralama turları: 22:00 - F1 TV / S Sport 2

Cumartesi

2. Antrenman 18:00 - F1 TV / S Sport 2

Sprint yarışı: 22:30 - F1 TV / S Sport 2

Pazar

Yarış: 20:00 - F1 TV / S Sport 2

Peki ya MotoGP/Moto2 ve Moto3?

Bu hafta sonu Valencia'da yapılacak Moto2/Moto3 ve MotoGP yarışlarıyla beraber üç seride birden sezon sona erecek.

Cumartesi günü MotoGP sıralama turları 16:10'da yapılacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Pazar günü Moto3 yarışı 13:20, 14:20'de Moto2 ve 16:00'da MotoGP yarışı yapılacak. Üç yarış da S Sport'tan canlı şekilde yayınlanacak.

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