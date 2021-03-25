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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Araç daha iyi ama her şey sıralamadan sonra açıklığa kavuşacak"

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Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde son gün 165 tur atan Kimi Raikkonen, her şeyin ilk yarış öncesindeki sıralama turundan sonra açıklığa kavuşacağını söyledi

Raikkonen: "Araç daha iyi ama her şey sıralamadan sonra açıklığa kavuşacak"

Raikkonen, Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinin son gününde toplam 165 tur atmıştı.

Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan sezon açılışı öncesindeki basın toplantısında, bunun bir günde en çok atılan tur olup olmadığı sorulan Kimi, ‘’Hayır, önceki yıllarda kaç tur attığımızı bilmiyorum. Bu konuda bir fikrim yok ancak araç dayanıklıydı. Her şey yolunda gitti, kırmızı bayrak yoktu ve yarış mesafemizi ayarlamayı başardık."

"Umabileceğimiz başka bir şey yoktu. Eğer daha fazla zamanımız olsaydı, denenecek şeyler bulurduk ancak o üç günde istediğimiz her şeyi yaptık. Üç günden sonra olabileceğimiz kadar hazırız. Ancak aşağı yukarı, herkesin bizden daha fazla sorunu vardı, göreceğiz.’’ yanıtını verdi.

Günün sonunda fiziksel olarak nasıl bir durumda olduğunu ise şöyle anlattı: ‘’Tabii ki, bunun Barselona’da başlamaktan biraz daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Burada biraz daha kolay çünkü viraj şekilleri biraz farklı. Ancak günümüzün çoğu araçta, hızlı geçiyor.’’

Aracın ne kadar dayanıklı olduğu konusunda sorulan soruları ise şöyle yanıtladı: ‘’Nerede olduğumuz hakkında bir fikrim yok. Araç sorunsuz çalışıyor. Tabii ki geliştirilmesi gereken şeyler var. Her zaman daha fazla yere basma gücü istersiniz ancak bu herkes için aynıdır. Kendimizi nerede bulacağız, geçtiğimiz yıl gibi mi olacak yoksa daha mı iyi? Kim bilir. Şahsen bilmiyorum, takımdaki kimse bilmiyor. Bu, her zaman bir tahmin oluyor. Umarım daha iyiyizdir ve ilk on mücadelesinde daha fazla var olabiliriz, göreceğiz. Geçen seneden daha iyi olmayı umuyoruz.’’

Son olarak aracın testlerde bu kadar iyi hissettirmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulan Fin pilot, ‘’Evet, ancak diğerleri neler yapıyor bilmiyorum. Dışarıdakilerden daha fazla bilmiyoruz. İstediğiniz kadar tahmin edebilirsiniz ancak her şey sıralamadan sonra açıklığa kavuşacak. Araç iyiydi. Herkes gibi geliştirmemiz gereken şeyler var ancak hız açısından bakılırsa Cumartesi günü sıralamadan sonra mutlu olup olmadığımızı göreceğiz.’’ diyerek durumu özetledi.

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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