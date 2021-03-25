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Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil

Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Ferrari ile gerçek performansını göstermesinin kaç yarış alacağından tam olarak emin değil.

Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil

Carlos Sainz, bu yıl Ferrari'ye adım atacak ve İspanyol pilotun nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Bahreyn GP öncesi konuşan İspanyol pilot, çeşitli konulara değindi.

Sainz, kendisini hazır hissedip hissetmediği sorusuna, "Muhtemelen hayır. Ancak biliyorsunuz, mevcut fırsatlar göz önüne alındığında yeni sezona hazırlanabilmek adına bence çok iyi bir iş çıkardık. Çok fazla simülatör çalışması yaptım ve burada üç sorunsuz test günü geçirdik. Keşke daha fazla tur atabilseydik, açıkçası kış testlerinin biraz daha uzun olmasını isterdim. Yine de her şey göz önüne alındığında başlamak için mümkün olduğunca hazırım." cevabını verdi.

Sainz, altı yıllık kariyerinde üç farklı takım için yarışmıştı.

Bunun yeni sezonda kendisine yardım edip etmediği sorulduğunda, "Takım değişikliği yapma deneyimine sahip olmanın gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim şey araçta rahat hissetmeden önce üç, beş ya da yarışa ihtiyacınız olduğu yönünde herhangi bir kural olmadığı. Bu sadece araca ve sürücünün araç ile olan ilk hissine ve ilk birkaç yarıştaki deneyimlerinize bağlı."

"Eminim bir araçla ya da takımla ilk yarışınızda, o takımla ikinci ya da üçüncü yılınızdaki kadar hazır olmayacaksınız. Ancak aynı zamanda araçla olan hissiniz iyiyse ve takımla çok iyi anlaşıyorsanız, yine de çok yüksek seviyede sürebilirsiniz."

"Bu yüzden herhangi bir sürücünün ne kadar süreye ihtiyacı olacağını tahmin etmek çok zor. Benim için bir ya da iki yarışın gerektiği takımlar da var, bundan daha uzun süren takımlar da var. Bir şey söylemek zor, ilk birkaç yarış geçene kadar limitlere ne kadar yaklaştığımı gerçekten söyleyemem." cevabını verdi.

Ferrari'nin daha önceki deneyimlerinden ne kadar farklı olduğu sorusuna Sainz, "Elbette farklı, sonuçta Ferrari çok özel bir yer. Ocak ayında Ferrari'ye katıldım ve ilk kez fabrikaya girmek, Fiorano'da test yapmak ve Ferrari sürücüsü olarak Tifosi ile tanışma deneyimini yaşamak, daha önce hiç yaşamadığım bir şey ve herhangi bir Formula 1 pilotunun kariyeri için gerçekten çok özel bir an. Bunu 26 yaşında yaşadığım için çok mutluyum. Bu yüzden sadece bu fırsatı en iyi şekilde kullanmak, sürüşün keyfini çıkarmak ve Ferrari'nin parçası olmanın keyfine varmak istiyorum. Her yarışta bir Ferrari pilotu olduğumu ve bu deneyimin tadını çıkarmam gerektiğinden emin olacağım. Çünkü 10 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyorum." cevabını verdi.

Testlerde sık sık pist dışına taşmasının rüzgarla mı ilgisi olduğu sorusuna Sainz, "Hemen hemen her olayın ardından, bunun rüzgara bağlı olduğunu söylemek çok yaygın bir sürücü bahanesi. Ancak rüzgarda bu araçları sürmek gerçekten zor. Size araçta ne hissettiğimizi açıklamak kolay değil fakat denge ve yol tutuş üzerindeki etkisi çok büyük. Sadece aracın limitlerini anlamak adına zorlamaya çalışıyoruz ve şahsen bu sınırların nerede olduğunu bilmiyorum. Aracın bu aşırı şartlarda nasıl hissettirdiğini görmek için bu sınırı bulmaya çalışıyorum. Yapmaktan mutlu olduğum ve yapmayı istediğim birkaç hata yaptım, bu aynı zamanda testimizin planıydı." dedi.

Elbette Sainz'a sorulan sorulardan biri de, bir Ferrari'yi sürmenin McLaren'a kıyasla nasıl olduğuydu.

Sainz, "Çok farklı. Bu inanılmaz! F1 araçlarının içerisinde bu kadar farklı hissederek çok benzer tur zamanları atmayı nasıl başardığımızı anlamıyorum. Bu çok ilginç çünkü her aracın güçlü ve zayıf yönleri var. Her zaman sizi şaşırtan ve uyum sağlamanız gereken şeyler var. Her birinin sürüş tarzı var ve ondan en iyi şekilde faydalanabilmek için, kendinizi nasıl adapte edebileceğinizi anlamaya çalışıyorsunuz."

"Ancak en çok şaşırdığım şey tüm araçların bu kadar farklı hissettirmesi ve sıralama turlarına gelindiğinde, tur zamanlarının bu kadar yakın olması oluyor. Bu, bence Formula 1'le ilgili güzel bir şey çünkü diğer serilerde buna sahip değilsiniz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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