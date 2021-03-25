Ocon, Bahreyn GP için "iyimser"

Bahreyn testlerinin ardından Alpine'le ilgili pek çok iddia ortaya atıldı ve aracın yeterince iyi olmadığı yorumları yapıldı.

Yine de Fernando Alonso ve Ocon ikilisi, testin en çok mesafe tamamlayan takımlarıydı.

Bahreyn GP öncesi testler hakkında konuşan Ocon, iyimser konuştu ve testin kendileri için iyi geçtiğini dile getirdi.

Ocon, "Bence test bizim için çok olumlu geçti. İlk gün başladığımız yeri ve bitirdiğimiz noktayı düşündüğümüzde, çok fazla ilerleme kaydettik. Pek çok şeyi analiz ettik ve çok fazla şey öğrendik."

"Bizim için çok yoğun bir testti ve üç günde yaptığımız testi, beş günde yapmak güzel olabilirdi. Yine de üç günde de bunu sorunsuz şekilde yaptık."

"Bu, çok iyi bir şey çünkü dayanıklılığın iyi olduğu, herkesin motive olduğun ve takımdaki atmosferin mükemmel olduğu anlamına geliyor. Şimdi kesinlikle yarışmak için sabırsızlanıyoruz."

Ocon, yeni güç ünitesinin ne kadar iyi bir adım olduğu sorusuna, "Kesinlikle ileri yönde bir adım olduğunu düşünüyorum. Sezon öncesi testlerinde bunun bir adım daha iyi olduğunu gördük. Sanırım kariyerim boyunca kullandığım en iyi güç ünitesi bu. Ancak diğerleriyle kıyaslamak zor." yanıtını verdi.

Alonso ise testlerle ilgili şunları söyledi: "Bence araçta olmak ve pistte daha fazla insanla çalışmak güzeldi. Geçen yıl 2018 aracıyla birkaç kez teste çıktım ama pistte yalnızdım. Etrafta tüm bu araçları görmek güzeldi. Normal bir kış testiydi ancak normalden daha kısa ve çok yoğundu. Çünkü takımın bu güç günle ilgili bazı cevaplara ihtiyacı vardı. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık."