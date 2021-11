Raikkonen: "Giovinazzi ile temas yaşadık, olay bu kadar"

Alfa Romeo pilotları, yarışın daha henüz ilk turlarında Alpine pilotu Fernando Alonso'yu sıkıştırmaya başladılar.

İlk viraja gelirken Raikkonen, Alonso'nun sağından giderken, Giovinazzi iç taraftan gitti. Üçlü yan yana geldi ve ilk viraja gelirken Giovinazzi, dış taraftaki Raikkonen'e dokundu.

Bu temasın ardından Raikkonen spin attı ve 18. sıraya geriledi. Fin pilot bugünkü yarışa da 18. sıradan başlayacak.

Raikkonen yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarışa iyi başladım ve Antonio ile temas yaşadığım noktada, biraz daha yükselebileceğimi düşünüyordum."

"Orada Fernando'nun dış kısmına geldim, Antonio içeriye girdi ve ilk viraja geldiğimizde, içeride neler olduğunu göremedim. Ufak bir dokunuşumuz vardı fakat aracın spin atması için yeterliydi. Hepsi bu."

"Tabii ki yarınki yarış için yardımcı olmuyor. 18. sıradan başlamak kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız."

Fin pilot hatanın kimde olduğu sorusuna, "Neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Fakat Antonio ile birbirimize dokunduk ve spin attım. Ekleyebileceğim başka bir şey yok. Yarışta yükselmek zor olacak çünkü tempomuz, tek turdaki kadar iyi değil. Bakalım neler olacak." cevabını verdi.

Giovinazzi ise yarışı 13. sırada tamamladı ve pazar günü bu yıl ikinci kez puan almaya çalışacak.

İtalyan pilot şöyle konuştu: "Sprint yarışının sonucu çok kötü değildi. Elbette 13. sıra en iyisi değil ama buradan iyi bir mücadeleye girişebiliriz."

"Yarışın gidişatından memnunum ve yarın neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Kimi ile olan olaya gelirsek, temas yaşamamız üzüntü verici: Orada ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Düzlükte üç araç yan yanaydık, içeri girdim ve sonra aniden Kimi'yi dışarıda gördüm."

"Lastiklerimiz dokundu, bundan kaçınmaya çalıştım ama yapabileceğim bir şey yoktu: İçerideydim ve normal şekilde fren yapıyordum."

"Maalesef biraz ön kanat hasarı da oluştu, bu yüzden son virajda çok fazla önden kayma vardı."

"Artık yarışa odaklanıyoruz. Orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Brezilya'daki yarış her zaman ilginç geçiyor, bu yüzden ne bekleyeceğimizi bilmek zor."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, chase the pack at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images