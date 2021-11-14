Leclerc: "Neden Sainz'dan daha çok sorun yaşadığımı anlamam gerekiyor"

Ferrari, sprint sıralama yarışı için stratejileri ikiye bölmüş ve Carlos Sainz yumuşak lastiği seçerken, Charles Leclerc orta lastiği seçmişti.

Sainz muhteşem bir performans ortaya koydu ve bir ara ikinciliğe çıktığı yarışın neredeyse tamamında güçlü bir savunma yapıp, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Leclerc ise daha sert lastiklere rağmen yarış ilerledikçe geriye düştü ve altıncı sırada finiş gördü.

Son iki sıralama turlarının ikisinde de Sainz'a geçilen ve bugün de yine İspanyol pilotun temposundan uzak kalan Leclerc, kafasında soru işaretleri olduğunu söyledi.

Leclerc şöyle dedi: "Başlangıçta yumuşak lastikleri almak kesinlikle daha iyi olurdu, ancak yarış ilerledikçe orta lastiklerin avantaj sağlayacağını düşünüyorduk. Fakat bunun yerine en başından itibaren zorlandım."

"Çalışmam ve neden Carlos'a kıyasla daha fazla zorlandığımı anlamam gerekiyor. O gerçekten iyi bir yarış çıkardı. Araç hızlı olduğu için kendi performansım üzerinde çalışmam gerekiyor."

"Yarışta her şey mümkün. Yarın, başlangıçtaki lastik seçimi dikkatlice düşünülmesi gereken bir faktör olacak. McLaren'ı yeniden geçmeyi ve her iki araçla da ilk onların önünde bitirmeyi hedefleyeceğiz"

Leclerc şunları ekledi: "Bu hafta sonu ön lastiklerde gerçekten çok zorlandım. Bu yüzden takım olarak neyi yanlış yaptığımızı anlamamız gerekiyor çünkü bugün orta lastiklerle biraz, olması gereken aralığın dışında gibi hissettim."

"Ayrıca bence lastik seçiminde de yanıldık, fakat orta lastiği kullanmak benim kararımdı. Bir takım olarak neden onları çalıştıramadığımızı öğrenmemiz ve yarınki yarıştan önce anlamaya çalışmamız gerekiyor."

"Dediğim gibi yumuşak lastik başlangıçta daha iyiydi ama sonrasında orta lastiğin daha iyi olmasını bekliyorduk. Fakat orta lastikler, yarış ilerledikçe bizim için gerçekten iyiye gitmedi. Bu yüzden durumu anlamamız lazım."

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images