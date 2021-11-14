Vettel: "İyimserim fakat puan alma ihtimalimiz düşük"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, cumartesi günkü yarışa 11. sıradan başlamıştı ve orta lastik seçimiyle birlikte, damalı bayrağı 10. sırada gördü.

Sprint sıralama yarışının ardından konuşan Vettel, şöyle dedi: "Lewis bugün çok hızlıydı. Onu arkamızda tutamadık."

"Aslında iyi bir başlangıç yaptım ve birkaç sıra kazandım. Ancak McLaren gibi hızlı araçları arkamızda tutmak ve orada kalmak gerçekten çok zordu. Bunun için savaşmamız gerekti."

"Neyse ki herkesin DRS açtığı bir trenin içerisindeydim ve bana yardımcı oldu. Yarış temposu çok iyiydi ve orta lastikle başladığımız için, sona doğru yumuşak lastikli sürücülere kıyasla daha iyi bir tempo yakalamamızı sağladı."

"Yarın da benzer olacağını düşünüyorum."

"Uzun bir yarış olacak ve puan almak için çok fazla zorlamamız gerekiyor çünkü arkamızda Lewis de dahil olmak üzere daha hızlı araçlar var."

Vettel şunları ekledi: "Bugün dediğim gibi DRS treninde kalabilecek kadar hızlıydık, ki bu çok önemliydi. Bizi kurtaran şey bu oldu."

"Maalesef düzlüklerde çok yavaşız ve çok fazla vakit kaybediyoruz. Başlangıçta da ayak uydurmakta zorlandık. Bu nedenle pazar günü önümüzde bazı zorlu mücadeleler olacak."

"Pazar günü puan almanın zor olacağını düşünüyorum çünkü arkamızda daha hızlı araçlar var. Lewis var, Daniel var ve öndekiler de genel olarak bizden daha hızlılar."

"Bence ortalarda bir yerdeyiz fakat iyimserim. Her zaman bir şeyler lehimize oluyor ve ben de her şeye hazırım"

Lance Stroll ise yarışa 14. sıradan başlayacak ve pazar günü için bir sıra kazanmaktan memnun görünüyor.

"Yarınki yarış için bir sıra kazandık ve bu, pozitif bir şey. Başlangıçta etrafımızda çok fazla aksiyon yoktu, bu yüzden ilk turda hâlâ 15. sıradaydık. Sonrasında biz, orta lastikleri iyi şekilde yönetirken, Tsunoda yumuşak lastiklerle zorlanmaya başladı."

"Önündeki aracın DRS'sini kaybetti ve onu son turda geçtik. Bu yüzden yapılacak en doğru şey orta lastikle başlamaktı."

"Bugün geçiş yapmak gerçekten çok zordu fakat uzun bir yarış olacak ve bu pistte her şey olabilir. Bu yüzden yarın bizim için bazı fırsatlar olacağını düşünüyorum."

"14. sıradan başlayıp, neler yapabileceğimizi göreceğiz. Birkaç sıra kazanmayı hedefliyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, battles with Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images