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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Domenicali, Carey'nin reformlarını sürdürmek için ideal isim"

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Binotto: "Domenicali, Carey'nin reformlarını sürdürmek için ideal isim"
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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendisinden önce Ferrari'de aynı görevi sürdüren isimlerden olan Stefano Domenicali'nin Formula 1 CEO'su olmasından mutlu olduklarını söyledi.

Binotto gibi uzun yıllar Ferrari'de farklı pozisyonlarda görev alan ve son olarak takım patronu olarak takımı yöneten Domenicali, 2014'te turbo hibrit dönemin başlangıcında Ferrari'nin motor alanında zayıf kalmasının ardından istifa etmişti.

Ferrari'den ayrıldıktan sonra Lamborghini CEO'su olan ve aynı zamanda FIA tek koltuklu seriler bölümünde görev alan Domenicali, 1 Ocak 2021 itibariyle Chase Carey'nin yerine Formula 1'in yeni CEO'su olacak.

Domenicali'nin bu görevi alması Formula 1 dünyasında memnuniyetle karşılandı. Ferrari takım patronu Binotto, öncelikle Chase Carey'e yaptıklarından dolayı teşekkür ederken Domenicali'nin görevlendirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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Binotto, "Bugün, Liberty Media'nın Stefano Domenicali'nin Formula 1 CEO'su ve Başkanı olacağını açıklamasıyla sporumuz için önemli bir gün. Öncelikle Ferrari adına, Chase Carey'e teşekkür etmek istiyorum. Onun liderliğinde sporda çok sayıda pozitif değişiklik oldu, özellikle de organizatör şirketin takımlarla olan ilişkisinde. Formula 1'in geleceği hakkında yeni Concorde Anlaşması ve sporun genç nesiller için daha çekici gelmesi ve seyirci sayısının artmasına yardımcı olacak operasyonel yapılanmayı oluşturma açısından çok önemli kararlar alındı. Ve ayrıca, Formula 1'i bu sene çok zor koşullar altında Dünya Şampiyonası'nı yapmayı başardığını da unutmayalım. Chase'in Formula 1 içerisinde yer almaya devam ederek devamlılığın sağlanmasını da takdir ediyoruz."

"Chase'in yeri için 1 Ocak'tan itibaren Stefano'ya güvenilmesinden çok memnun kaldık. Yönetici olarak yetenekleri, spor hakkındaki bilgisi, deneyimi ve kişisel özellikleriyle birleşince Stefano, Chase'in reformlarını sürdürmek için ideal seçim oldu."

"Şahsen Ferrari'de birlikte yükseldiğimiz iyi bir arkadaşımla çalışacak olmak keyif verici olacak. Spordaki diğer yöneticilerle ve onunla birlikte Formula 1'i daha güçlü ve görsel hale getirmek için çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn, Luca di Montezemelo ve Team Ferrari celebrating

Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn, Luca di Montezemelo ve Team Ferrari celebrating

Fotoğraf: Ferrari Media Center

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Editör Abdullah Çelik

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