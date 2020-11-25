Raikkonen, Bahreyn'deki ikinci yarışta sürprizler beklemiyor

Formula 1, COVID-19 nedeniyle bazı pistlerde iki yarış düzenliyor ve Bahreyn de iki F1 yarışına ev sahipliği yapacak. Bu yarışlardan ilki normal pist düzeninde, ikincisi ise oval pist düzeninde yapılacak.

Kimi Raikkonen, bu hafta yapılacak ilk Bahreyn yarışı öncesi şöyle konuştu: "Önümüzdeki iki hafta içinde bizi her şeyden biraz bekliyor olacak: önce iyi bildiğimiz bir pistte yarışacağız ve sonra herkes için tamamen yeni bir pist düzeninde yarışacağız."

"Yeni bir pistte yarışmak, bu sezon epeyce yaptığımız bir şey, tüm takımların bu tür yeni yarışlar konusunda belli bir yaklaşımı var, bu yüzden sürprizler olmasını beklemiyorum."

"Ancak yarışın bilinmeyen bir pist düzeninde nasıl ilerleyeceğini görmek ilginç olacak. Sonunda, şartlar ne olursa olsun buna oldukça hızlı bir şekilde adapte olacağız ve hafta sonu yarıştan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız. "

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi ise şunları ekledi: "Son üç yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Başarılı bir performans gösterebileceğime eminim. Geçen yıl Bahreyn'de iyi bir yarış çıkarmıştım."

"Pistin normal versiyonunu seviyorum. Gelecek hafta yarışacağımız düzen daha fazla soruyu gündeme getiriyor. O düzen çok hızlı ve kısa. Sıralama turlarında trafiksiz hızlı bir tur atma fırsatı bulmak kolay olmayacak.

"Tutuşun bir haftadan diğerine ne kadar değiştiğini görmek ilginç olacak. Öğrenilecek çok şey var ama ilginç olacak."