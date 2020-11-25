Haas pilotları, Bahreyn'de "stratejik anlamda" zor bir yarış bekliyor

Haas uzun süredir puan alamıyor ve Bahreyn, son yıllarda Amerikalı ekibin güçlü olduğu pistlerden bir tanesiydi.

Romain Grosjean, Bahreyn GP öncesi şöyle konuştu: "Türkiye'de şartlar oldukça zordu ama herkes için aynıydı."

"Tabii Türkiye'deki yarıştan beklentimiz bu değildi ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Pistte normal asfalt olmasını tercih ederdim. O zaman sürüş yapmak daha eğlenceli olurdu. Ancak bu asfalt en azından sıralama turlarında güç dengesini değiştirdi."

"Bahreyn'in yarış için harika bir pisti olduğunu düşünüyorum. Asfalt oldukça aşındırıcı, bu nedenle genellikle stratejiye bağlı bir yarış oluyor. Burada çok fazla yavaş viraj var. Bu yüzden aracın hızlanma esnasındaki verimli önemli olacak. Bu bir sorun değilse ve arka lastikler fazla aşınmıyorsa, o zaman genellikle yeterince hızlı gidebilirsiniz."

Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen ise şunları ekledi: "Bence yol tutuş eksikliği ve zorlu hava şartları nedeniyle Türkiye Grand Prix'si özellikle takımımız için ilginç geçti."

"En yavaş araçlardan birine sahibiz, ancak bu koşullarda her şey sürücüye bağlıdır. Ciddi bir zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldık ama her şey hoşuma gitti."

"Yarışta bazı fırsatlara sahiptim ve kaçırmamıza rağmen tüm bunlar hız eksikliğinden kaynaklanmıyordu. Bu tür hava şartlarında farklı araçların hızları eşit olduğu için ilk on için savaşabiliyorduk."

"Bahreyn'e gelirsek, bu pistte diğer yarışlardan farklı bir şeye ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Hızlanmada verimli olmalısınız. Bahreyn'de lastiklere çok yük biniyor, bu nedenle yarış esnasında onları, özellikle de arka tarafı dikkatlice takip etmeniz gerekiyor. En azından bu, geleneksel pist düzeni için geçerli bir şey. Sıralama turlarında ise her zaman olduğu gibi iyi bir denge gerekecek."