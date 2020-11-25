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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"

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Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"
Ekleyen:
, Editör

McLaren'ın CEO'su Zak Brown, Fernando Alonso'nun Renault ile spora dönüşünden oldukça güçlü olacağını düşünüyor.

Fernando Alonso, gelecek yıl iki yıllık aradan sonra Formula 1'e geri dönüş yapacak ve son haftalarda çeşitli testler yaparak hazırlıklarına hız verdi.

İspanyol pilot son olarak McLaren'la Formula 1'de yarışmıştı ve o dönem en büyük destekçilerinden bir tanesi Zak Brown'dı.

Brown, Alonso'nun çok özel bir pilot olduğunu ve Renault ile güçlü şekilde spora döneceğini belirtti.

Brown, “Fernando ile çalışmaktan gerçekten çok keyif aldım. Harika bir ilişkimiz var."

"Pist üstünde olumlu anlardan çok olumsuz anlara sahip olsak bile, onunla çalışmanın oldukça kolay olduğunu düşündüm. Fernando'yla ilgili bunun tam tersi bir algı olduğunu biliyorum ama bununla hiç karşılaşmadım."

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18

Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fotoğraf: Renault

"Kendini koşulsuz olarak işe adamış olan akıllı ve tecrübeli bir pilot. Renault'da güçlü bir rakip olacağından hiç şüphem yok."

"Sanırım Fernando, birlikte çalıştığım en iyi Formula 1 pilotuydu. Her hafta sonunun her turunda, ister 7. ister 17. sıra için savaşsın, her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı. Alonso gerçek bir profesyoneldir."

"2017 Indianapolis maceramız muhteşemdi. 27 tur boyunca yarışa liderlik ettiğinde herkesi çok şaşırttı. Her şeyin bir motor arızasıyla sona ermesi üzücüydü."

"Sonra Le Mans'a katılmasına izin verdim ve orayı da kazandı. Alonso'ya büyük saygı duyuyorum." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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