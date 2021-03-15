Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"

Alfa Romeo'da testin son gününde direksiyona 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen geçti ve Fin pilot toplamda 166 tur atarken, 898 kilometre tamamlamayı başardı.

Fin pilot, C5 lastikle 1:29.766 yaptı ve lider Max Verstappen'in 0.8 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Günün ardından konuşan Raikkonen, planladıkları her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Raikkonen, "Çalışma anlamında olumlu bir gün oldu. Buraya getirdiğimiz her şeyi denedik ve artık iki hafta sonra buraya geri döndüğümüz zaman nerede olduğumuzu görmeliyiz."

"Testteki zamanlar hiçbir anlam ifade etmiyor ve şu anda diğer takımların hiçbirinin nasıl performans gösterdiğini bilmiyoruz."

"Elbette C41'in nasıl çalıştığını biliyoruz ve hissiyat anlamında geçen yıldan daha iyi."

"Sanırım şu anda 2020'nin sonundaki en iyi halimizden daha hızlıyız. Yine de bunun yarışlarda daha iyi sonuçlara dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek zorundayız." dedi.

Teknik direktör Jan Monchaux ise şunları ekledi: "Yine çok olumlu bir test günü oldu ve planladığımızdan daha fazlasını elde etmeyi başardığımız kusursuz bir seanstı. Üç gün boyunca attığımız 422 turun, takımımız için yeni bir rekor olduğunu düşünüyorum. Kimi'nin bugünkü programı, dün Antonio ile yaptığımız programa benziyordu ve hem yarış hem de sıralama performansımız üzerinde çok iyi bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün olumlu sonuçlara sahip olmak önemliydi, çünkü koşullar muhtemelen yarış hafta sonunda sahip olacağımızla benzerdi."

"Sonuçlar cesaret verici, ancak hâlâ yapacak çok iş olduğunu biliyoruz. Yine de şampiyonaya başlamak için hazır hissediyoruz ve geçen yıla göre daha iyi hazırlanıyoruz."

"Aracımız hafta boyunca dayanıklıydı ve 2020'deki zayıf noktalarımızı geliştirmeyi başardık. Şimdi, topladığımız tüm verileri incelemek ve hem tek tur hem de yarış temposundaki performansımızı biraz daha artırmak için on güne sahip olacağız."

"İki hafta sonra buraya dönene kadar herkes performansını yükseltmiş olacak ve bunun için hazır olmamız gerekecek.”