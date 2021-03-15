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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun

Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, Mclaren'ın MCL35M ile geçirdiği üç günlük sezon öncesi testinde ortaya koyduğu çalışmalardan memnun olduğunu söyledi.

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun

McLaren, testlerin en çarpıcı takımlarından bir tanesiydi çünkü Mercedes motoruna geçmelerine rağmen neredeyse hiçbir sorun yaşamadılar ve testin son gününde Lando Norris 56 tur atarken, Daniel Ricciardo 76 tur atmayı başardı.

İngiliz ekip, Mercedes motorlu takımlar arasında en çok tur atan ikinci takımdı ve testi toplamda 327 turla tamamladı. Bu, AlphaTauri/Alfa Romeo'dan yaklaşık 95 tur daha az.

Yeni aracı ilk kez öğleden sonra seansında test eden Ricciardo, "Böylece test tamamlanmış oldu! Her şeyin sorunsuz ve büyük bir problem yaşanmadan tamamlanmış olmasından gerçekten memnunum. Bizim açımızdan düzgün bir üç gün oldu."

"Test için aracı mümkün olabilecek en iyi hale getirmek için hem pist üstünde hem de fabrikada çalışan tüm takıma gerçekten minnettarım. Beni gerçekten evimde hissettirdiler, bu yüzden kendimi rahat hissediyorum ve buraya geri dönüp Bahreyn Grand Prix'sine katılmak için sabırsızlanıyorum." diyerek, araç hakkında net bir görüş bildirmemeyi seçti.

Lando Norris ise sabah bölümünde sorun yaşadığını söyledi ve ekledi: "Araçtaki son günümüz iyiydi. Hem kötü hem de iyi olan bazı şeyler yaşadık. Asla sorunlarla karşılaşmak istemezsiniz, ancak onları şimdi tespit edebilmemiz ve sezonun ilk yarışından önce çözebilmemiz için yeterli zamana sahip olmamız iyi bir şey."

"Yani olumlu ve olumsuz şeyler var ama genel olarak olumlu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü testlere tam olarak  bunları için geliyoruz."

"Piste geri dönmek güzeldi ve birkaç hafta içinde yeniden yarışabilmek adına iyi bir konumda olduğumu hissediyorum. Bu yüzden geri dönmek için oldukça heyecanlıyım."

"Pistteki ve takım fabrikasındaki tüm McLaren personeline ve Mercedes'e sıkı çalışmaları için teşekkür ederiz! Bu birkaç günlük sezon öncesi testleri harikaydı."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takım patronu Andreas Seidl da testlerin kendileri için verimli geçtiğini dile getirdi.

"Bahreyn'de bizim için verimli bir sezon öncesi testi geçirdik. Azalan gün sayısı, pist üstündeki çalışmalarımızı en üst düzeye çıkarmanın çok önemli olduğu anlamına geliyordu ve tamamlayabildiğimiz iş sayısından memnun kaldık."

"Lando'nun geri bildirimleri, önceki aracımızla kıyasla MCL35M'nin nasıl olduğu konusunda bize iyi bir referans oldu, Daniel de  araca daha fazla alışıp, mühendisler için yararlı veriler ve geri bildirimler verdi."

"Pistteki koşullar, Bahreyn'de alışık olduğumuzdan biraz farklıydı. Gün boyunca sürüş yapmak, pist sıcaklıklarının normalden çok daha yüksek olduğu anlamına geliyordu. Ayrıca Cuma akşamı kum fırtınası vardı ve hem takım hem de sürücüler için ilginç bir mücadeleydi. Buna rağmen, hafta sonu boyunca çalışma planlarımızı tamamladık ve iki sürücümüzle üç gün boyunca 328 tur attık."

"Hem Bahreyn'de hem de fabrikada bulunan ekibimiz, verimli bir test geçirebilmek adına son derece önemli olan dayanıklı bir araç sunabilmek adına, Mercedes'teki meslektaşlarımızla birlikte mükemmel bir iş çıkardılar."

"Ayrıca sezon öncesi testlerindeki sıkı çalışmaları ve değerli geri bildirimleri için Lando ve Daniel'e teşekkür ediyoruz. Şimdi tüm verileri analiz etmek ve ilk yarış için Bahreyn'e dönmeden önce son hazırlıklarımızı yapmak için Woking'e geri dönüyoruz."

"Takımlar arasındaki mücadele bir kez daha çok sıkı görünüyor. Kurallardaki istikrar, Formula 1'de bir başka yakın sezona daha yol açıyor ve önümüzde bol miktarda mücadele var."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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