Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir Sonraki / Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"

Ekleyen:
, Editör

FW43B ile ilk testinin tamamlayan George Russell, her ne kadar şartlar kendileri için uygun olmasa da, bazı rakiplerinin çok güçlü göründüğünü söyledi.

Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"

Gelrge Russell, Bahreyn testlerinin son gününde FW43B ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi ve günün en çok tur atan isimlerinden bir tanesi oldu.

Sorunsuz bir test günü geçiren George Russell, 158 turla Kimi Raikkonen'den (166) sonra en çok tur atan ikinci isim olurken, 1:30.117'lik derecesiyle günü altıncı sırada tamamladı.

Williams bu yıl Haas ve Alfa Romeo'nun önünde yer almayı hedefliyor. Ancak Alfa Romeo'nun temposu oldukça güçlüydü.

FW43B ile yaptığı ilk gerçek sürüş sonrası konuşan genç sürücü, şöyle dedi: "Çok verimli bir gündü ve 158 tur gibi çok sayıda tur atmayı başardık."

"Takım bu üç gün boyunca harika bir iş çıkardı, dayanıklılık sorunları yaşamadık ve her şeyi sorunsuz şekilde tamamladık."

"Sonuçta, aracın ne kadar iyi olduğunu değerlendirmek için buradayız ve bence analiz etmemiz gereken çok şey var."

"Rakiplerimizden bazıları çok hızlı görünüyor, ama aynı şekilde şartların her zaman bizim lehimize olmadığını düşünüyorum."

"Analiz etmemiz gereken çok fazla şey var, ancak genel anlamda takım için oldukça verimli bir test oldu."

Araç performans şefi Dave Robson, "Bugünkü çalışmalarımızdan memnunuz. 850 km'den fazla mesafe tamamladık ve bu sayede çok fazla test yapıp, yeni Pirelli lastikleri hakkında daha fazla deneyim kazandık."

"FW43B'nin hızı hakkında yorum yapmak için çok erken olduğu düşüncesindeyim, ancak ilk ipuçlarından memnunuz. Üzerinde çalışabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz çok şey var. Aracın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlıyoruz."

"Önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında, Bahreyn GP öncesi geliştirilebilecek alanları belirlemek için iyi bir fırsata sahip olacağız ve bunun dışında bazı yeni test parçaları ve ilk antrenman için çalışma programı hazırlayacağız."

paylaşım
yorumlar
Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir

Önceki haber

Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir

Sonraki haber

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

28 dk
2
Formula 1

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"

1s
3
Formula 1

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun

1s
4
Formula 1

Hamilton: "Nerede olduğumuzu iki hafta sonra göreceğiz"

3s
5
Formula 1

Binotto: "2020'ye göre pek çok alanda geliştik"

3s
Son Haberler
Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler
F1

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

28dk
Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun
F1

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun

1s
Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"
F1

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"

1s
Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"
F1

Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"

2s
Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir
F1

Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir

3s
Son Videolar
F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler 01:43
Formula 1
13 Mar 2021

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık 10:03
Formula 1
13 Mar 2021

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
11 Mar 2021

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"

Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir
Formula 1 / Son dakika

Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun

Hamilton: "Nerede olduğumuzu iki hafta sonra göreceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Nerede olduğumuzu iki hafta sonra göreceğiz"

Binotto: "2020'ye göre pek çok alanda geliştik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'ye göre pek çok alanda geliştik"

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

Verstappen: "Mercedes sezon öncesi testlerinde hep yavaştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes sezon öncesi testlerinde hep yavaştı"

Bottas: ‘’Mercedes’in en zorlayıcı sezon başlangıcı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: ‘’Mercedes’in en zorlayıcı sezon başlangıcı’’

Son Haberler

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler
F1 Formula 1 / Analiz

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren adına "sorunsuz" geçen testten memnun

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo, 2020'deki en iyi halinden daha iyi"

Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.