Russell: "Rakiplerimizden bazıları çok güçlü görünüyor"

Gelrge Russell, Bahreyn testlerinin son gününde FW43B ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi ve günün en çok tur atan isimlerinden bir tanesi oldu.

Sorunsuz bir test günü geçiren George Russell, 158 turla Kimi Raikkonen'den (166) sonra en çok tur atan ikinci isim olurken, 1:30.117'lik derecesiyle günü altıncı sırada tamamladı.

Williams bu yıl Haas ve Alfa Romeo'nun önünde yer almayı hedefliyor. Ancak Alfa Romeo'nun temposu oldukça güçlüydü.

FW43B ile yaptığı ilk gerçek sürüş sonrası konuşan genç sürücü, şöyle dedi: "Çok verimli bir gündü ve 158 tur gibi çok sayıda tur atmayı başardık."

"Takım bu üç gün boyunca harika bir iş çıkardı, dayanıklılık sorunları yaşamadık ve her şeyi sorunsuz şekilde tamamladık."

"Sonuçta, aracın ne kadar iyi olduğunu değerlendirmek için buradayız ve bence analiz etmemiz gereken çok şey var."

"Rakiplerimizden bazıları çok hızlı görünüyor, ama aynı şekilde şartların her zaman bizim lehimize olmadığını düşünüyorum."

"Analiz etmemiz gereken çok fazla şey var, ancak genel anlamda takım için oldukça verimli bir test oldu."

Araç performans şefi Dave Robson, "Bugünkü çalışmalarımızdan memnunuz. 850 km'den fazla mesafe tamamladık ve bu sayede çok fazla test yapıp, yeni Pirelli lastikleri hakkında daha fazla deneyim kazandık."

"FW43B'nin hızı hakkında yorum yapmak için çok erken olduğu düşüncesindeyim, ancak ilk ipuçlarından memnunuz. Üzerinde çalışabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz çok şey var. Aracın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlıyoruz."

"Önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında, Bahreyn GP öncesi geliştirilebilecek alanları belirlemek için iyi bir fırsata sahip olacağız ve bunun dışında bazı yeni test parçaları ve ilk antrenman için çalışma programı hazırlayacağız."